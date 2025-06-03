У нарушителя закона о мобилизации будет 45 дней с момента трудоустройства в критически важную организацию, чтобы встать на учет в ТЦК – законопроект

На работу в критически важные предприятия или организации можно будет принимать лиц без военно-учетного документа и тех, кто находится в розыске ТЦК, и их можно будет забронировать на 45 дней.

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У нарушителей закона о мобилизации, которые устраиваются на критически важные предприятия или в критически важные организации, будет 45 дней, чтобы встать на воинский учет или обновить персональные данные. В противном случае они останутся без бронирования. Соответствующие предложения содержатся в законопроекте 13335, который внесли народные депутаты Давид Арахамия, Александр Завитневич, Роман Костенко, Александр Федиенко и другие.

Депутаты объясняют это целью оперативного привлечения к выполнению работы новых сотрудников, а также устранения кадрового дефицита и нехватки рабочей силы.

Так, депутаты предлагают дополнить закон о мобилизации нормой о бронировании военнообязанных работников критически важных предприятий, учреждений и организаций, у которых отсутствует или оформлен ненадлежащим образом военно-учетный документ, или же он не состоит на воинском учете, или не уточнил персональные данные, или вообще находится в розыске («кроме случаев нарушения статьи 336 и статьи 337 УК» – как указано в проекте). Напомним, что в настоящее время термин «розыск» применяется не только для фигурантов уголовных производств, но и для тех лиц, которые не сообщили ТЦК свои персональные данные.

Продолжительность такого бронирования не должна превышать 45 календарных дней со дня заключения трудового договора с таким работником и предоставляется не более одного раза в один календарный год.

Должностных лиц критически важных предприятий, которые принимают на работу нарушителей правил мобилизации, обещают не наказывать.

При заключении трудового договора с критически важным предприятием предлагается определить срок испытания не более 45 дней.

Если за это время работник не привел свои военно-учетные документы в соответствие с требованиями действующего законодательства, то работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор с таким работником.

Правда, из того, как это сформулировано в законопроекте, не вытекает обязанность работодателя так сделать – а лишь право. То есть, работник с нарушением воинского учета сможет оставаться на работе, если работодатель не примет иного решения, однако не сможет продлить свое бронирование.

Автор: Наталя Мамченко

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