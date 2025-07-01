Офіс Омбудсмана розпочав перевірки укриттів в Україні

Офіс Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини розпочав перші моніторингові візити до захисних укриттів, щоб оцінити стан укриттів, їхню доступність для населення та відповідність стандартам безпеки, а також виявити основні проблеми, з якими стикаються громадяни, повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.
Під час моніторингу перевірятимуть:
За результатами перевірок Офіс Омбудсмана підготує рекомендації для місцевих і центральних органів влади щодо усунення виявлених недоліків. Лубінець наголосив, що такі інспекції стануть постійною частиною роботи Офісу, особливо в містах із високими ризиками через брак доступних укриттів.
Громадяни, які зіткнулися з проблемами доступу до укриттів, можуть звернутися до Офісу Омбудсмана:
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