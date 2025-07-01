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Офіс Омбудсмана розпочав перевірки укриттів в Україні

12:41, 1 липня 2025
Розпочато перевірки на безпечність та доступність укриттів по всій країні.
Офіс Омбудсмана розпочав перевірки укриттів в Україні
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Офіс Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини розпочав перші моніторингові візити до захисних укриттів, щоб оцінити стан укриттів, їхню доступність для населення та відповідність стандартам безпеки, а також виявити основні проблеми, з якими стикаються громадяни, повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

Під час моніторингу перевірятимуть:

  • наявність вільного доступу до укриттів;
  • кількість виходів;
  • стан приміщень (освітлення, вентиляція, вологість, захаращеність);
  • наявність необхідного обладнання (місця для сидіння, автономне живлення, аптечки, запаси води);
  • пристосованість укриттів для маломобільних груп населення.

За результатами перевірок Офіс Омбудсмана підготує рекомендації для місцевих і центральних органів влади щодо усунення виявлених недоліків. Лубінець наголосив, що такі інспекції стануть постійною частиною роботи Офісу, особливо в містах із високими ризиками через брак доступних укриттів.

Громадяни, які зіткнулися з проблемами доступу до укриттів, можуть звернутися до Офісу Омбудсмана:

  • за адресою: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008;
  • електронною поштою: [email protected];
  • за телефонами: 0 800 501 720, 044 299 74 08.

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Дмитро Лубінець укриття

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