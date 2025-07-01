Офис Омбудсмена начал проверки укрытий в Украине

Офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека начал первые мониторинговые визиты в защитные укрытия, чтобы оценить состояние укрытий, их доступность для населения и соответствие стандартам безопасности, а также выявить основные проблемы, с которыми сталкиваются граждане, сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.
Во время мониторинга будут проверять:
По результатам проверок Офис Омбудсмана подготовит рекомендации для местных и центральных органов власти по устранению выявленных недостатков. Лубинец подчеркнул, что такие инспекции станут постоянной частью работы Офиса, особенно в городах с высокими рисками из-за нехватки доступных укрытий.
Граждане, которые столкнулись с проблемами доступа к укрытиям, могут обратиться в Офис Омбудсмена:
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