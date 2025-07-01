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Офис Омбудсмена начал проверки укрытий в Украине

12:41, 1 июля 2025
Начаты проверки на безопасность и доступность укрытий по всей стране.
Офис Омбудсмена начал проверки укрытий в Украине
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Офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека начал первые мониторинговые визиты в защитные укрытия, чтобы оценить состояние укрытий, их доступность для населения и соответствие стандартам безопасности, а также выявить основные проблемы, с которыми сталкиваются граждане, сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Во время мониторинга будут проверять:

  • наличие свободного доступа к укрытиям;
  • количество выходов;
  • состояние помещений (освещение, вентиляция, влажность, захламленность);
  • наличие необходимого оборудования (места для сидения, автономное питание, аптечки, запасы воды);
  • приспособленность укрытий для маломобильных групп населения.

По результатам проверок Офис Омбудсмана подготовит рекомендации для местных и центральных органов власти по устранению выявленных недостатков. Лубинец подчеркнул, что такие инспекции станут постоянной частью работы Офиса, особенно в городах с высокими рисками из-за нехватки доступных укрытий.

Граждане, которые столкнулись с проблемами доступа к укрытиям, могут обратиться в Офис Омбудсмена:

  • по адресу: ул. Институтская, 21/8, г. Киев, 01008;
  • по электронной почте: [email protected];
  • по телефонам: 0 800 501 720, 044 299 74 08.

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Дмитрий Лубинец укрытие

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