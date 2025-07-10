Що таке скринінг у процесі вступу України до ЄС – у Мін’юсті пояснили

Що це таке і чому скринінги важливі для нашого просування в напрямку членства в ЄС.

Джерело фото: ALTANA-STUDIO/DEPOSITPHOTOS

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Слово «скринінг» часто з’являється у новинах, пов’язаних з євроінтеграцією України. У перекладі з англійської скринінг дослівно означає «перевірка». А в контексті процесу євроінтеграції – це детальний аналіз українського законодавства на відповідність до норм ЄС.

Його мета – перевірити, що вже зроблено, а що потрібно змінити. Україна вже пройшла більшість скринінгових зустрічей. Далі – відкриття переговорів по кластерах.

Як відбувається скринінг, розповіли у Міністерстві юстиції.

Що таке скринінг?

Скринінг – це перший технічний етап переговорного процесу щодо вступу України до Євросоюзу. Під час скринінгу відбувається детальний аналіз відповідності національного законодавства країни-кандидата до права ЄС (acquis). Цю процедуру проводять разом Єврокомісія та Україна.

Його мета – визначити, які сфери державного регулювання вже відповідають європейським стандартам, а які ще потребують адаптації або створення необхідної правової бази.

«Скринінг – це не просто технічний процес, а точка відліку нашого руху до повноцінного членства в ЄС. Він вимагає від нас глибокого аналізу, відкритості до змін і спільної роботи над тим, щоб українська правова система не лише формально відповідала acquis, а й відображала його цінності та стандарти ЄС . Важливо не просто ухвалити правові акти, які відповідають нормам ЄС. Найголовніше – ретельно розробити кроки для імплементації нових норм», – пояснює заступниця Міністерки юстиції України Світлана Терещенко.

Скринінг відбувається за 33 розділами, що згруповані за 6 кластерами (тематичними блоками). Скринінг кожного блоку відбувається окремо. Процес передбачає два етапи:

Роз’яснювальні зустрічі (Explanatory meetings), під час яких Єврокомісія роз’яснює державі-кандидату законодавство ЄС по кожному з переговорних розділів з погляду узгодження законодавства та відповідної адміністративної спроможності.

Двосторонні зустрічі (Bilateral meetings), на яких Україна презентує, яке законодавство вже діє і що планується змінити, щоб відповідати стандартам ЄС за кожним розділом.

Після двосторонніх зустрічей Єврокомісія складає звіт про скринінг кожного блока, у якому оцінює ступінь готовності України за кожним розділом. Також у звіті зазначаються плани України та відповіді на питання, які можуть виникнути під час переговорів.

На якому етапі Україна?

У березні-жовтні 2023 року Україна провела селф-скринінг відповідності національного законодавства праву ЄС, щоб бути краще готовою до офіційного скринінгу Єврокомісії. Україна стала першою державою-кандидатом, яка це зробила.

У січні 2024 року Єврокомісія розпочала офіційний скринінг відповідності національного законодавства України праву ЄС. Перший – роз’яснювальний – етап завершився у травні 2024 року. І в липні 2024-го Україна та ЄС перейшли до другого етапу.

Перша двостороння зустріч Україна-ЄС щодо оцінки адаптації українського законодавства до права ЄС відбулася 8 липня 2024 року. Станом на липень 2025 року Україна завершила скринінг за трьома кластерами: «Основи процесу вступу в ЄС», «Внутрішній ринок» та «Зовнішні відносини». Скринінгові звіти за цими напрямками вже надіслані до Ради ЄС. Скринінги за іншими кластерами тривають.

Перед кожною двосторонньою зустріччю Україна отримує від Єврокомісії опитувальник про стан імплементації реформ та актів права ЄС у певному розділі переговорів. Україна готує письмову відповідь на опитувальник та презентацію, а також консультується з міжнародними експертами та представниками громадськості. Під час зустрічей Єврокомісія уточнює інформацію та обговорює можливості фінансування реформ.

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