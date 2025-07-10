Что такое скрининг в процессе вступления Украины в ЕС — разъяснение Минюста

Слово «скрининг» часто появляется в новостях, связанных с евроинтеграцией Украины. В переводе с английского screening означает «проверка». А в контексте евроинтеграции — это детальный анализ украинского законодательства на соответствие нормам ЕС.
Его цель — проверить, что уже сделано, а что ещё необходимо изменить. Украина уже прошла большинство скрининговых встреч. Далее — открытие переговоров по кластерам.
Как проходит скрининг, рассказали в Министерстве юстиции.
Что такое скрининг?
Скрининг — это первый технический этап переговорного процесса по вступлению Украины в Европейский союз. Во время скрининга происходит детальный анализ соответствия национального законодательства страны-кандидата праву ЕС (acquis). Эту процедуру проводят совместно Еврокомиссия и Украина.
Его цель — определить, какие сферы государственного регулирования уже соответствуют европейским стандартам, а какие ещё требуют адаптации или создания необходимой правовой базы.
«Скрининг — это не просто технический процесс, а точка отсчета нашего движения к полноценному членству в ЕС. Он требует от нас глубокого анализа, открытости к изменениям и совместной работы над тем, чтобы украинская правовая система не только формально соответствовала acquis, но и отражала его ценности и стандарты ЕС. Важно не просто принять правовые акты, соответствующие нормам ЕС. Самое главное — тщательно разработать шаги по внедрению новых норм», — объясняет заместитель министра юстиции Украины Светлана Терещенко.
Скрининг проводится по 33 разделам, сгруппированным в 6 кластеров (тематических блоков).
Скрининг каждого блока проходит отдельно. Процесс включает два этапа:
После двусторонних встреч Еврокомиссия составляет отчет по скринингу каждого блока, в котором оценивает степень готовности Украины по каждому разделу. Также в отчете указываются планы Украины и ответы на вопросы, которые могут возникнуть в ходе переговоров.
На каком этапе Украина?
С марта по октябрь 2023 года Украина провела селф-скрининг соответствия национального законодательства праву ЕС, чтобы лучше подготовиться к официальному скринингу Еврокомиссии. Украина стала первой страной-кандидатом, которая это сделала.
В январе 2024 года Еврокомиссия начала официальный скрининг соответствия национального законодательства Украины праву ЕС. Первый — разъяснительный — этап завершился в мае 2024 года. И в июле 2024-го Украина и ЕС перешли ко второму этапу.
Первая двусторонняя встреча Украина–ЕС по оценке адаптации украинского законодательства к праву ЕС состоялась 8 июля 2024 года. По состоянию на июль 2025 года Украина завершила скрининг по трём кластерам: «Основы процесса вступления в ЕС», «Внутренний рынок» и «Внешние отношения». Скрининговые отчёты по этим направлениям уже направлены в Совет ЕС. Скрининги по другим кластерам продолжаются.
Перед каждой двусторонней встречей Украина получает от Еврокомиссии опросник о состоянии внедрения реформ и актов права ЕС в конкретном разделе переговоров. Украина готовит письменный ответ на опросник и презентацию, а также консультируется с международными экспертами и представителями общественности. Во время встреч Еврокомиссия уточняет информацию и обсуждает возможности финансирования реформ.
Членство в Евросоюзе предусматривает не просто переход на стандарты ЕС, а появление новых прав и обязанностей для граждан. Поэтому украинцы должны знать, что происходит в процессе евроинтеграции. И скрининг — это важный этап этого процесса.
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