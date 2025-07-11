Міноборони завершило пілот оновленої моделі постачання харчів для військових у Києві та області

Закупівельна агенція Міністерства оборони України «Державний оператор тилу» (ДОТ) підбила підсумки першого етапу впровадження оновленої моделі постачання харчових продуктів для військових у Києві та Київській області. Протягом першого півріччя 2025 року відпрацьовувалися нові механізми, спрямовані на покращення контролю якості та забезпечення прозорості у формуванні цін.
Ключові результати пілоту:
Одним із важливих інструментів нової моделі став обов’язковий вхідний контроль якості продуктів на складах логістичного оператора за участі представників ДОТ. Це дозволило своєчасно виявляти неякісні партії й запобігати їхньому потраплянню до військових.
Також триває опитування військовослужбовців, які харчувалися за новою системою. Попередні результати свідчать, що понад 50% опитаних відзначили покращення якості харчових продуктів, зокрема — смакових характеристик та регулярності поставок. Прийом відповідей триватиме до 15 липня.
Наразі ДОТ готується до масштабування проєкту на більшу частину регіонів України. У планах — вдосконалення взаємодії з логістичним оператором та виробниками, а також адаптація нормативної бази.
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