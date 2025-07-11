Міноборони завершило пілот оновленої моделі постачання харчів для військових у Києві та області

Готується масштабування проєкту на більшу частину регіонів України

Джерело фото: АрміяInform

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Закупівельна агенція Міністерства оборони України «Державний оператор тилу» (ДОТ) підбила підсумки першого етапу впровадження оновленої моделі постачання харчових продуктів для військових у Києві та Київській області. Протягом першого півріччя 2025 року відпрацьовувалися нові механізми, спрямовані на покращення контролю якості та забезпечення прозорості у формуванні цін.

Ключові результати пілоту:

Укладено тристоронні угоди між ДОТ, логістичним оператором «ЮТ Компані» та виробниками. У межах сигнальних торгів було кваліфіковано 164 виробники.

Щотижня на розподільчі центри доставлялось у середньому 500 тонн харчів.

Загальний обсяг постачання становив 5,56 млн кг продуктів.

На старті реалізації понад 11% продукції поверталося через неналежну якість. Завдяки посиленню контролю цей показник вдалося знизити.

93% залучених виробників заявили про готовність продовжити співпрацю в оновленому форматі.

Одним із важливих інструментів нової моделі став обов’язковий вхідний контроль якості продуктів на складах логістичного оператора за участі представників ДОТ. Це дозволило своєчасно виявляти неякісні партії й запобігати їхньому потраплянню до військових.

Також триває опитування військовослужбовців, які харчувалися за новою системою. Попередні результати свідчать, що понад 50% опитаних відзначили покращення якості харчових продуктів, зокрема — смакових характеристик та регулярності поставок. Прийом відповідей триватиме до 15 липня.

Наразі ДОТ готується до масштабування проєкту на більшу частину регіонів України. У планах — вдосконалення взаємодії з логістичним оператором та виробниками, а також адаптація нормативної бази.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.