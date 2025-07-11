Минобороны завершило пилот обновленной модели поставок питания для военных в Киеве и области

Готовится масштабирование проекта на большую часть регионов Украины

Источник фото: АрміяInform

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Закупочная агенция Министерства обороны Украины «Государственный оператор тыла» (ГОТ) подвела итоги первого этапа внедрения обновленной модели поставок пищевых продуктов для военных в Киеве и Киевской области. В течение первого полугодия 2025 года отрабатывались новые механизмы, направленные на усиление контроля качества и обеспечение прозрачности в формировании цен.

Ключевые результаты пилота:

• Заключены трехсторонние соглашения между ГОТ, логистическим оператором «ЮТ Компані» и производителями. В рамках сигнальных торгов были квалифицированы 164 производителя.

• Еженедельно в распределительные центры доставлялось в среднем 500 тонн продуктов.

• Общий объем поставок составил 5,56 млн кг продуктов.

• В начале реализации более 11% продукции возвращалось из-за несоответствия качеству. Благодаря усилению контроля этот показатель удалось снизить.

• 93% привлечённых производителей выразили готовность продолжить сотрудничество в обновлённом формате.

Одним из важных инструментов новой модели стал обязательный входной контроль качества продуктов на складах логистического оператора с участием представителей ГОТ. Это позволило оперативно выявлять некачественные партии и предотвратить их попадание к военным.

Также продолжается опрос военнослужащих, которые питались по новой системе. Предварительные результаты показывают, что более 50% респондентов отметили улучшение качества продуктов, в частности — вкусовых характеристик и регулярности поставок. Приём ответов продлится до 15 июля.

В настоящее время ГОТ готовится к масштабированию проекта на большую часть регионов Украины. В планах — совершенствование взаимодействия с логистическим оператором и производителями, а также адаптация нормативной базы.

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