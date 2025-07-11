ГБР проводит обыски у бывшего главы Минразвития Александра Кубракова — СМИ

Следственные действия, как сообщается, связаны с делом нардепа Евгения Шевченко.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сотрудники Государственного бюро расследований проводят обыски у бывшего министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова. Об этом утром 11 июля сообщило Общественное.

По информации источников СМИ, следственные действия связаны с делом о предполагаемом мошенничестве народного депутата Евгения Шевченко, которого подозревают в государственной измене. В настоящее время он находится в следственном изоляторе.

Александр Кубраков и Евгений Шевченко пока не прокомментировали эту информацию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.