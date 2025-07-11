Практика судов
  1. В Украине

ГБР проводит обыски у бывшего главы Минразвития Александра Кубракова — СМИ

11:10, 11 июля 2025
Следственные действия, как сообщается, связаны с делом нардепа Евгения Шевченко.
ГБР проводит обыски у бывшего главы Минразвития Александра Кубракова — СМИ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сотрудники Государственного бюро расследований проводят обыски у бывшего министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова. Об этом утром 11 июля сообщило Общественное.

По информации источников СМИ, следственные действия связаны с делом о предполагаемом мошенничестве народного депутата Евгения Шевченко, которого подозревают в государственной измене. В настоящее время он находится в следственном изоляторе.

Александр Кубраков и Евгений Шевченко пока не прокомментировали эту информацию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Будет ли ужесточена ответственность за отказ от прохождения ВВК – в комитете по нацбезопасности назвали количество «отказников»

«Есть над чем работать»: член Комитета ВР по нацбезопасности Александр Федиенко назвал количество лиц, которые отказались от прохождения ВВК, и сумму уплаченных в бюджет штрафов от ТЦК.

«Спасибо, Ваше величество!», – члены Совета правосудия публично поссорились из-за отпусков, служебных автомобилей и заграничных командировок

Атмосфера в коллективе Высшего совета правосудия, похоже, далека от идеальной.

Руслан Стефанчук, Юлия Тимошенко и другие зарегистрировали законопроект об изменениях в Избирательный кодекс

Изменения в Избирательный кодекс касаются проведения выборов народных депутатов – законопроект инициировала широкая группа депутатов, включая Руслана Стефанчука и Юлию Тимошенко.

Принятие судом отказа от иска от представителя без проверки объема его полномочий является нарушением процессуального права – Верховный Суд

Суд должен проверить объем полномочий представителя и выяснить действительную волю истца.

Для студентов-медиков и фармацевтов возобновят обязательную военную подготовку – комитет рекомендовал принять закон

Будет введена обязательная военная подготовка для получателей высшего образования по медицинским и фармацевтическим специальностям.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Анна Майбоженко
    Анна Майбоженко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва