Нахождение имущества должника на оккупированной территории может стать основанием для закрытия дела о банкротстве — Верховный Суд

Нахождение единого имущественного комплекса должника на временно оккупированных территориях Украины может быть основанием для закрытия производства по делу о банкротстве.

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Нахождение основной части имущества должника на временно оккупированной территории Украины и безрезультатность действий ликвидатора по поиску и выявлению иного имущества должника, что объективно делает невозможным завершение процедуры ликвидации по правилам Кодекса Украины по процедурам банкротства (КУзПБ), может быть основанием для закрытия производства по делу о банкротстве.

К такому выводу пришел Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда.

В рассматриваемом деле кредитор и ликвидатор должника обратились в суд с заявлениями о закрытии производства по делу о банкротстве на основании п. 14 ч. 1 ст. 90 КУзПБ («в других случаях, предусмотренных этим Кодексом») в связи с невозможностью завершить процедуру ликвидации в установленные законом сроки из-за нахождения выявленного имущества должника на оккупированной территории, что обуславливает затягивание рассмотрения дела.

Суды предыдущих инстанций в удовлетворении заявлений отказали.

Не соглашаясь с такими решениями, КГС ВС обратил внимание, что согласно пп. 1–6 раздела «Заключительные и переходные положения» КУзПБ, законодатель установил запрет на открытие, а соответственно и на осуществление производства по делу о банкротстве должника, инициированного по заявлению кредитора, в случае, в частности, нахождения единого имущественного комплекса должника на территориях, где ведутся (велись) боевые действия, либо на временно оккупированных Российской Федерацией территориях.

В то же время, несмотря на то, что закон определяет эти обстоятельства как запрет именно на открытие производства по делу о банкротстве, данный запрет логично распространяется и на дальнейшее осуществление такого производства. Это означает, что наступление обстоятельств, предусмотренных пп. 1–6 раздела «Заключительные и переходные положения» КУзПБ, в деле о банкротстве, производство по которому было открыто до введения в Украине военного положения 24 февраля 2022 года, может рассматриваться как предусмотренное Кодексом основание для закрытия производства по делу о банкротстве в смысле п. 14 ч. 1 ст. 90 КУзПБ.

На момент принятия оспариваемых судебных решений процедура ликвидации должника длилась более двух лет, то есть превышала установленный законом срок — 12 месяцев. При этом КГС ВС указал, что военное положение само по себе не является безусловным основанием для продления судом срока процедуры ликвидации в деле о банкротстве. Такой срок может быть продлен из-за военного положения в разумных пределах, то есть при условии, что цель производства по делу о банкротстве и задачи ликвидации должника объективно достижимы, то есть реальны, а их достижение в пределах сроков, установленных КУзПБ, военным положением лишь затрудняется, но не становится невозможным.

Вследствие нахождения с 24 февраля 2022 года на оккупированной территории основной части имущества должника (целостного имущественного комплекса и т. п.), подлежащего включению в ликвидационную массу должника, и безуспешных действий по поиску иного (движимого) имущества должника возникла объективная невозможность завершить процедуру ликвидации должника по правилам КУзПБ.

Суды предыдущих инстанций не рассмотрели и не решили вопрос о полноте действий ликвидатора должника по поиску, выявлению и реализации имущества должника; объективной возможности успешно завершить процедуру банкротства должника в установленные законом сроки; закрытия производства по делу о банкротстве должника на основании п. 14 ч. 1 ст. 90 КУзПБ в сочетании с положениями п. 1–6 раздела «Заключительные и переходные положения» этого Кодекса и ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Поэтому оспариваемые судебные решения подлежат отмене с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Постановление КГС ВС от 15 апреля 2025 года по делу № 913/355/21 — по ссылке.