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ДБР проводить обшуки у колишнього очільника Мінрозвитку Олександра Кубракова – ЗМІ

11:10, 11 липня 2025
Слідчі дії, як повідомляється, пов'язані зі справою нардепа Євгена Шевченка.
ДБР проводить обшуки у колишнього очільника Мінрозвитку Олександра Кубракова – ЗМІ
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Працівники Державного бюро розслідувань проводять обшуки у колишнього міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова. Про це вранці 11 липня повідомило Суспільне.

За інформацією джерел ЗМІ, слідчі дії пов’язані зі справою щодо ймовірного шахрайства народного депутата Євгенія Шевченка, якого підозрюють у державній зраді. Наразі він перебуває в слідчому ізоляторі.

У Олександра Кубракова та Євгенія Шевченка наразі не коментували цю інформацією.

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