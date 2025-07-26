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Делегації у Стамбулі домовилися про саміт Зеленського і Путіна за участі Трампа

11:11, 26 липня 2025
Остаточна дата переговорів та порядок денний ще узгоджуються.
Делегації у Стамбулі домовилися про саміт Зеленського і Путіна за участі Трампа
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Під час третього раунду переговорів між українською та російською делегаціями в Стамбулі досягнуто принципової згоди щодо проведення саміту на найвищому рівні за участі президентів України Володимира Зеленського та Росії Володимира Путіна. Про це в інтерв’ю NTV повідомив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, який брав безпосередню участь у консультаціях.

За словами Фідана, лідери України та Росії погодилися на формат особистої зустрічі, яка відбудеться в Туреччині під патронатом президента Реджепа Тайїпа Ердогана. До саміту також планується залучити президента США Дональда Трампа. Проте остаточна дата та порядок денний ще потребують узгодження, оскільки сторони мають різні погляди на умови припинення вогню, необхідні для організації зустрічі.

«Гарна новина в тому, що ми досягли принципової згоди про проведення саміту на рівні лідерів у Туреччині за участі президентів Путіна, Зеленського та Трампа. Однак є розбіжності щодо умов, зокрема режиму припинення вогню, які є передумовою для участі в саміті. Наше завдання як переговорних делегацій — узгодити ці технічні деталі», — пояснив Хакан Фідан.

Міністр підкреслив важливість «поступового та методичного підготовчого процесу», щоб уникнути зриву домовленостей і зберегти психологічну рівновагу всіх учасників. «Спочатку сторони мають домовитися про терміни та механізми припинення вогню, а вже потім ми зможемо остаточно визначити формат саміту. Туреччина готова забезпечити безпечний і нейтральний майданчик для діалогу», — додав він.

Фідан також висловив сподівання, що попередні гуманітарні домовленості, досягнуті під час трьох раундів консультацій, зокрема щодо обміну полоненими, створять атмосферу довіри, необхідну для успішного проведення саміту. Туреччина, за його словами, продовжує відігравати роль посередника, пропонуючи відкритий і конструктивний підхід до переговорного процесу.

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США росія путін Україна Дональд Трамп Туреччина Володимир Зеленський переговори

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