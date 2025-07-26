Що робити, якщо зник зв'язок із військовим – покрокова інструкція для родин

Для родин захисників надали алгоритм дій для родини захисників у випадку втрати зв’язку чи полону.

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Родинам українських захисників важливо бути готовими до непередбачуваних ситуацій, пов’язаних із їхньою службою. Для цього необхідно мати під рукою ключову інформацію та знати, як діяти у разі втрати зв’язку чи зникнення військовослужбовця. Нижче наведено рекомендації, які допоможуть сім’ям бути підготовленими та правильно реагувати в складних обставинах.

Перелік даних, які варто знати родинам захисників

Щоб швидко реагувати у критичних ситуаціях, родинам захисників рекомендується мати таку інформацію:

Прізвище, ім’я та по батькові військовослужбовця.

Дата народження.

Копія паспорта.

Контактні дані місця постійної дислокації військової частини.

Контактні дані Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), звідки був мобілізований захисник.

Назва та номер військової частини чи підрозділу, де проходить службу.

Посада, звання та, за можливості, військово-облікова спеціальність.

Особовий номер (індивідуальний податковий номер), номер військового квитка чи тимчасового військового квитка (бажано мати скан-копію) або жетону.

Прізвища, імена та контакти побратимів або колег по службі.

Прізвище, ім’я, по батькові та контакти безпосереднього командира.

Прізвище, ім’я, по батькові та контакти командира військової частини.

Телефон гарячої лінії військової частини, бригади чи угруповання.

Ці дані можуть стати вирішальними для оперативного реагування у разі надзвичайних ситуацій. Також варто домовитися із захисником про регулярне повідомлення про його місце перебування (назву населеного пункту без точної локації) та періоди, коли він може бути тимчасово недоступний для зв’язку.

Що робити, якщо втрачено зв’язок із захисником

Якщо захисник не виходить на зв’язок кілька днів, не поспішайте панікувати. Причиною може бути відсутність мобільного покриття, розряджений телефон через брак електроенергії чи виконання бойового завдання.

Перші кроки:

Зберігайте спокій і спробуйте з’ясувати обставини. Зв’яжіться з побратимами захисника або його безпосереднім командиром. Якщо з військової частини повідомили, що захисник виконує бойове завдання і не обліковується як безвісно зниклий, полонений, загиблий чи поранений, зберігайте спокій і чекайте, коли він вийде на зв’язок. Якщо зв’язок не відновлюється, через два дні повторно зверніться до військової частини для уточнення інформації.

Зникнення безвісти за особливих обставин

Військовослужбовець вважається зниклим безвісти за особливих обставин, якщо:

Немає точних даних про його долю після виконання бойового завдання (побратими не можуть підтвердити, чи особа потрапила в полон, чи загинула).

Побратими припускають, що особа могла потрапити в полон, але немає достатніх доказів.

Побратими свідчать про ймовірну загибель, але через активні бойові дії неможливо перевірити місце зникнення чи забрати тіло.

Особа, яка зникла безвісти за особливих обставин, отримує особливий статус, передбачений законом. Близькі родичі мають право на отримання достовірної інформації про місце перебування, обставини зникнення чи загибелі, а також місце поховання (якщо воно відоме).

Алгоритм дій:

Зверніться до ТЦК та СП, звідки був мобілізований захисник, і перевірте, чи є офіційне повідомлення про статус зниклого безвісти. Дізнайтесь деталі: уточніть останнє відоме місце перебування захисника та обставини зникнення. Важливо: не нашкодьте. Не поширюйте в соціальних мережах світлини захисника у військовій формі, його особисті дані, номер військової частини чи останнє місце перебування. Використання ворожих ресурсів для пошуку може становити небезпеку як для захисника, так і для Збройних Сил України. Подайте заяву до Національної поліції України про розшук особи, зниклої безвісти за особливих обставин. Заяву можна подати:

За телефоном 102 (цілодобово).

Безпосередньо в територіальному підрозділі поліції. У заяві вкажіть максимально повну інформацію: останнє місце перебування, обставини зникнення, особливі прикмети, речі, які могли бути при захиснику. Найближчий родич має здати біологічні зразки для ДНК-аналізу.

Отримайте витяг із ЄРДР через 24 години після подання заяви. Зверніться до Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, щоб отримати витяг із Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, та підтвердити статус. Зареєструйтесь в “Особистому кабінеті” Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Після верифікації надайте всю наявну інформацію про зниклу чи полонену особу в розділі “Надати додаткову інформацію”. Статус заявки та облікову категорію можна відстежувати в кабінеті, а також отримувати консультації онлайн. Додаткові контакти:

Об’єднаний центр з координації пошуку та звільнення військовополонених при Службі безпеки України (якщо є дані про ймовірне потрапляння в полон).

Національне інформаційне бюро.

Куди звертатися у разі втрати зв’язку чи підозри на полон

Якщо ви втратили зв’язок із захисником, який перебуває в зоні бойових дій, на окупованих територіях або, можливо, потрапив у полон, звертайтеся виключно до офіційних державних інституцій:

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими .

. Регіональне представництво Координаційного штабу (зокрема Консультаційний центр Східного регіону).

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