Что делать, если пропала связь с военным – пошаговая инструкция для семей

Для семей защитников предоставлен алгоритм действий для родственников защитников в случае потери связи или плена.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Семьям украинских защитников важно быть готовыми к непредвиденным ситуациям, связанным с их службой. Для этого необходимо иметь под рукой ключевую информацию и знать, как действовать в случае потери связи или исчезновения военнослужащего. Ниже приведены рекомендации, которые помогут семьям быть подготовленными и правильно реагировать в сложных обстоятельствах.

Перечень данных, которые стоит знать семьям защитников

Чтобы быстро реагировать в критических ситуациях, семьям защитников рекомендуется иметь следующую информацию:

• Фамилия, имя и отчество военнослужащего.

• Дата рождения.

• Копия паспорта.

• Контактные данные места постоянной дислокации воинской части.

• Контактные данные Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), откуда был мобилизован защитник.

• Название и номер воинской части или подразделения, где проходит службу.

• Должность, звание и, по возможности, военно-учётная специальность.

• Личный номер (индивидуальный налоговый номер), номер военного билета или временного военного билета (желательно иметь скан-копию) или жетона.

• Фамилии, имена и контакты побратимов или коллег по службе.

• Фамилия, имя, отчество и контакты непосредственного командира.

• Фамилия, имя, отчество и контакты командира воинской части.

• Телефон горячей линии воинской части, бригады или группировки.

Эти данные могут стать решающими для оперативного реагирования в случае чрезвычайных ситуаций. Также стоит договориться с защитником о регулярном сообщении о его месте пребывания (название населённого пункта без точной локации) и периодах, когда он может быть временно недоступен для связи.

Что делать, если потеряна связь с защитником

Если защитник не выходит на связь несколько дней, не спешите паниковать. Причиной может быть отсутствие мобильного покрытия, разряженный телефон из-за нехватки электроэнергии или выполнение боевого задания.

Первые шаги:

Сохраняйте спокойствие и попробуйте выяснить обстоятельства. Свяжитесь с побратимами защитника или его непосредственным командиром. Если из воинской части сообщили, что защитник выполняет боевое задание и не числится как пропавший без вести, пленный, погибший или раненый, сохраняйте спокойствие и ждите, когда он выйдет на связь. Если связь не восстанавливается, через два дня повторно обратитесь в воинскую часть для уточнения информации.

Исчезновение без вести при особых обстоятельствах

Военнослужащий считается пропавшим без вести при особых обстоятельствах, если:

• Нет точных данных о его судьбе после выполнения боевого задания (побратимы не могут подтвердить, попал ли человек в плен или погиб).

• Побратимы предполагают, что человек мог попасть в плен, но нет достаточных доказательств.

• Побратимы свидетельствуют о вероятной гибели, но из-за активных боевых действий невозможно проверить место исчезновения или забрать тело.

Лицо, пропавшее без вести при особых обстоятельствах, получает особый статус, предусмотренный законом. Близкие родственники имеют право на получение достоверной информации о месте пребывания, обстоятельствах исчезновения или гибели, а также месте захоронения (если оно известно).

Алгоритм действий:

Обратитесь в ТЦК и СП, откуда был мобилизован защитник, и проверьте, есть ли официальное сообщение о статусе пропавшего без вести. Узнайте детали: уточните последнее известное место пребывания защитника и обстоятельства исчезновения. Важно: не навредите. Не распространяйте в социальных сетях фотографии защитника в военной форме, его личные данные, номер воинской части или последнее место пребывания. Использование вражеских ресурсов для поиска может представлять опасность как для защитника, так и для Вооружённых Сил Украины. Подайте заявление в Национальную полицию Украины о розыске лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах. Заявление можно подать:

• По телефону 102 (круглосуточно).

• Непосредственно в территориальном подразделении полиции.

В заявлении укажите максимально полную информацию: последнее место пребывания, обстоятельства исчезновения, особые приметы, вещи, которые могли быть при защитнике. Ближайший родственник должен сдать биологические образцы для ДНК-анализа. Получите выписку из ЕРДР через 24 часа после подачи заявления. Обратитесь к Уполномоченному по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, чтобы получить выписку из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, и подтвердить статус. Зарегистрируйтесь в «Личном кабинете» Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. После верификации предоставьте всю имеющуюся информацию о пропавшем или пленённом лице в разделе «Предоставить дополнительную информацию». Статус заявки и учётную категорию можно отслеживать в кабинете, а также получать консультации онлайн. Дополнительные контакты:

• Объединённый центр по координации поиска и освобождения военнопленных при Службе безопасности Украины (если есть данные о вероятном попадании в плен).

• Национальное информационное бюро.

Куда обращаться в случае потери связи или подозрения на плен

Если вы потеряли связь с защитником, который находится в зоне боевых действий, на оккупированных территориях или, возможно, попал в плен, обращайтесь исключительно к официальным государственным институтам:

• Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

• Региональное представительство Координационного штаба (в частности Консультационный центр Восточного региона).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.