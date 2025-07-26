Что делать, если пропала связь с военным – пошаговая инструкция для семей

Семьям украинских защитников важно быть готовыми к непредвиденным ситуациям, связанным с их службой. Для этого необходимо иметь под рукой ключевую информацию и знать, как действовать в случае потери связи или исчезновения военнослужащего. Ниже приведены рекомендации, которые помогут семьям быть подготовленными и правильно реагировать в сложных обстоятельствах.
Перечень данных, которые стоит знать семьям защитников
Чтобы быстро реагировать в критических ситуациях, семьям защитников рекомендуется иметь следующую информацию:
• Фамилия, имя и отчество военнослужащего.
• Дата рождения.
• Копия паспорта.
• Контактные данные места постоянной дислокации воинской части.
• Контактные данные Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), откуда был мобилизован защитник.
• Название и номер воинской части или подразделения, где проходит службу.
• Должность, звание и, по возможности, военно-учётная специальность.
• Личный номер (индивидуальный налоговый номер), номер военного билета или временного военного билета (желательно иметь скан-копию) или жетона.
• Фамилии, имена и контакты побратимов или коллег по службе.
• Фамилия, имя, отчество и контакты непосредственного командира.
• Фамилия, имя, отчество и контакты командира воинской части.
• Телефон горячей линии воинской части, бригады или группировки.
Эти данные могут стать решающими для оперативного реагирования в случае чрезвычайных ситуаций. Также стоит договориться с защитником о регулярном сообщении о его месте пребывания (название населённого пункта без точной локации) и периодах, когда он может быть временно недоступен для связи.
Что делать, если потеряна связь с защитником
Если защитник не выходит на связь несколько дней, не спешите паниковать. Причиной может быть отсутствие мобильного покрытия, разряженный телефон из-за нехватки электроэнергии или выполнение боевого задания.
Первые шаги:
Исчезновение без вести при особых обстоятельствах
Военнослужащий считается пропавшим без вести при особых обстоятельствах, если:
• Нет точных данных о его судьбе после выполнения боевого задания (побратимы не могут подтвердить, попал ли человек в плен или погиб).
• Побратимы предполагают, что человек мог попасть в плен, но нет достаточных доказательств.
• Побратимы свидетельствуют о вероятной гибели, но из-за активных боевых действий невозможно проверить место исчезновения или забрать тело.
Лицо, пропавшее без вести при особых обстоятельствах, получает особый статус, предусмотренный законом. Близкие родственники имеют право на получение достоверной информации о месте пребывания, обстоятельствах исчезновения или гибели, а также месте захоронения (если оно известно).
Алгоритм действий:
Куда обращаться в случае потери связи или подозрения на плен
Если вы потеряли связь с защитником, который находится в зоне боевых действий, на оккупированных территориях или, возможно, попал в плен, обращайтесь исключительно к официальным государственным институтам:
• Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
• Региональное представительство Координационного штаба (в частности Консультационный центр Восточного региона).
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.