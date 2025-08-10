Практика судів
  1. В Україні
  2. / Суспільство

Де і коли в Україні заборонено ловити рибу — повний перелік обмежень

14:57, 10 серпня 2025
Яку відповідальність можна понести за незаконне рибальство.
Де і коли в Україні заборонено ловити рибу — повний перелік обмежень
Ілюстративне фото з відкритих джерел
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Для багатьох рибальство — це хобі та спосіб відпочинку. Але навіть любительська риболовля має свої правила. Їх порушення може призвести до штрафів/кримінальної відповідальності. Про це нагадує Координаційний центр з надання безоплатної правової допомоги.

Що дозволено

Безоплатно рибалити у спеціально визначених водоймах — для власного споживання, не для продажу.

Потрібно дотримуватися встановлених правил і норм вилову.

Заборонено вилов риби, раків тощо, які занесені до Червоної книги України, списків рідкісних видів або міжнародних охоронних списків.

Які способи вилову заборонені:

  • багріння (підчіплювання риби гачками за будь-які частини тіла окрім рота)
  • глушіння (удари по воді для оглушення риби)
  • застосування вибухівки, отрути, газу чи наркотичних речовин
  • з аквалангом
  • у темний час доби з підсвічуванням (вилов раків)
  • інші заборонені законом способи.

Де рибалити заборонено:

  • ближче ніж за 500 м від гребель великих гідроелектростанцій
  • ближче ніж за 100 м від рибних господарств, які використовують садки або займаються марикультурою
  • на водоймах, забруднених після аварії на ЧАЕС
  • на зимувальних ямах та нерестовищах під час нересту — навіть з берега
  • біля мостів, що охороняються
  • у зонах охорони електромереж
  • в інших місцях, де заборона встановлена законом.

Коли рибалити заборонено:

  • у темну пору доби:

- з суден на Азовському та Чорному морях

- на внутрішніх рибогосподарських водних об’єктах

  • в осінньо-зимовий період (від льодоставу до скресання криги) гачками більше ніж 10 мм
  • в період нересту, крім дозволених ділянок і тільки з берега, вудкою з двома гачками або спінінгом з однією приманкою
  • у період линьки або виношування ікри раків.

Відповідальність

Адміністративна відповідальність

  • за порушення правил — попередження або штраф від 34 до 170 грн
  • за грубе порушення (риболовля з вибухівкою, зброєю, без дозволу) — штраф від 340 до 680 грн з конфіскацією знарядь та улову.

Кримінальна відповідальність

  • за незаконний вилов, що завдав істотної шкоди —
    штраф від 17 000 до 51 000 грн, пробація або обмеження волі до 3 років
  • за порушення вчинене з вибухівкою, електрострумом чи повторно —
    штраф від 51 000 до 85 000 грн, обмеження або позбавлення волі до 3 років.

Як відшкодовуються збитки

Окрім штрафу, порушник має відшкодувати збитки, завдані рибному господарству. Сума розраховується за фіксованими таксами — незалежно від ваги чи розміру виловленої риби.

За один незаконно виловлений екземпляр:

  • форелі — 7225 грн
  • сома — 5117 грн
  • щуки — 3468 грн.

Повний перелік зазначено у постанові КМУ № 1042 «Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, завданої порушенням законодавства про рибне господарство внаслідок незаконного добування (вилову), знищення або пошкодження водних біоресурсів, а також незаконного знищення чи погіршення середовища існування водних біоресурсів».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Повну картину про громадян збиратимуть до єдиної системи «соціальної сфери» – комітет рекомендував прийняти закон

До нової системи «соціальної сфери» зможуть потрапити персональні дані з реєстру військовозобов’язаних, електронної системи охорони здоров’я, реєстрів транспортних засобів та нерухомості, щодо перетину кордону та сплати податків.

Оклади у НАБУ, НАЗК, АРМА та БЕБ будуть рахувати в орудних величинах — комітет рекомендував законопроект до прийняття

При підрахунку окладів у низці держорганів будуть використовувати орудну величину – комітет соціальної політики рекомендував законопроект до прийняття за основу.

Генпрокурор може отримати право присвоювати ранги прокурорам — законопроект

Голова правоохоронного комітету Сергій Іонушас разом з колегами пропонують повернути аналог класних чинів до прокуратури – ранги.

Учасників бойових дій запропонують влаштовувати у держсектор на посади без конкурсу – Третьякова

Галина Третьякова розповіла про підготовку законопроекту, яким пропонується прибрати співбесіди для УБД, а до відновлення конкурсів на держслужбу – влаштовувати їх у держсектор автоматично.

У парламенті пропонують змінити підстави для невідкладних обшуків без санкції суду

Депутати пропонують змінити підстави для обшуків без ухвали суду і передбачити, що вилучені речі та документи підлягають негайному поверненню, якщо слідчий суддя не легалізує цей обшук постфактум.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Воробйова
    Ірина Воробйова
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Оксана Метелешко
    Оксана Метелешко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олег Полюхович
    Олег Полюхович
    голова Рівненського апеляційного суду