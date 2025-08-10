Де і коли в Україні заборонено ловити рибу — повний перелік обмежень

Яку відповідальність можна понести за незаконне рибальство.

Для багатьох рибальство — це хобі та спосіб відпочинку. Але навіть любительська риболовля має свої правила. Їх порушення може призвести до штрафів/кримінальної відповідальності. Про це нагадує Координаційний центр з надання безоплатної правової допомоги.

Що дозволено

Безоплатно рибалити у спеціально визначених водоймах — для власного споживання, не для продажу.

Потрібно дотримуватися встановлених правил і норм вилову.

Заборонено вилов риби, раків тощо, які занесені до Червоної книги України, списків рідкісних видів або міжнародних охоронних списків.

Які способи вилову заборонені:

багріння (підчіплювання риби гачками за будь-які частини тіла окрім рота)

глушіння (удари по воді для оглушення риби)

застосування вибухівки, отрути, газу чи наркотичних речовин

з аквалангом

у темний час доби з підсвічуванням (вилов раків)

інші заборонені законом способи.

Де рибалити заборонено:

ближче ніж за 500 м від гребель великих гідроелектростанцій

ближче ніж за 100 м від рибних господарств, які використовують садки або займаються марикультурою

на водоймах, забруднених після аварії на ЧАЕС

на зимувальних ямах та нерестовищах під час нересту — навіть з берега

біля мостів, що охороняються

у зонах охорони електромереж

в інших місцях, де заборона встановлена законом.

Коли рибалити заборонено:

у темну пору доби:

- з суден на Азовському та Чорному морях

- на внутрішніх рибогосподарських водних об’єктах

в осінньо-зимовий період (від льодоставу до скресання криги) гачками більше ніж 10 мм

в період нересту, крім дозволених ділянок і тільки з берега, вудкою з двома гачками або спінінгом з однією приманкою

у період линьки або виношування ікри раків.

Відповідальність

Адміністративна відповідальність

за порушення правил — попередження або штраф від 34 до 170 грн

за грубе порушення (риболовля з вибухівкою, зброєю, без дозволу) — штраф від 340 до 680 грн з конфіскацією знарядь та улову.

Кримінальна відповідальність

за незаконний вилов, що завдав істотної шкоди —

штраф від 17 000 до 51 000 грн, пробація або обмеження волі до 3 років

штраф від 17 000 до 51 000 грн, пробація або обмеження волі до 3 років за порушення вчинене з вибухівкою, електрострумом чи повторно —

штраф від 51 000 до 85 000 грн, обмеження або позбавлення волі до 3 років.

Як відшкодовуються збитки

Окрім штрафу, порушник має відшкодувати збитки, завдані рибному господарству. Сума розраховується за фіксованими таксами — незалежно від ваги чи розміру виловленої риби.

За один незаконно виловлений екземпляр:

форелі — 7225 грн

сома — 5117 грн

щуки — 3468 грн.

Повний перелік зазначено у постанові КМУ № 1042 «Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, завданої порушенням законодавства про рибне господарство внаслідок незаконного добування (вилову), знищення або пошкодження водних біоресурсів, а також незаконного знищення чи погіршення середовища існування водних біоресурсів».

