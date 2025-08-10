Де і коли в Україні заборонено ловити рибу — повний перелік обмежень

Для багатьох рибальство — це хобі та спосіб відпочинку. Але навіть любительська риболовля має свої правила. Їх порушення може призвести до штрафів/кримінальної відповідальності. Про це нагадує Координаційний центр з надання безоплатної правової допомоги.
Що дозволено
Безоплатно рибалити у спеціально визначених водоймах — для власного споживання, не для продажу.
Потрібно дотримуватися встановлених правил і норм вилову.
Заборонено вилов риби, раків тощо, які занесені до Червоної книги України, списків рідкісних видів або міжнародних охоронних списків.
Які способи вилову заборонені:
Де рибалити заборонено:
Коли рибалити заборонено:
- з суден на Азовському та Чорному морях
- на внутрішніх рибогосподарських водних об’єктах
Відповідальність
Адміністративна відповідальність
Кримінальна відповідальність
Як відшкодовуються збитки
Окрім штрафу, порушник має відшкодувати збитки, завдані рибному господарству. Сума розраховується за фіксованими таксами — незалежно від ваги чи розміру виловленої риби.
За один незаконно виловлений екземпляр:
Повний перелік зазначено у постанові КМУ № 1042 «Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, завданої порушенням законодавства про рибне господарство внаслідок незаконного добування (вилову), знищення або пошкодження водних біоресурсів, а також незаконного знищення чи погіршення середовища існування водних біоресурсів».
