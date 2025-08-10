Практика судов
Где и когда в Украине запрещено ловить рыбу — полный список ограничений

14:57, 10 августа 2025
Какую ответственность можно понести за незаконное рыболовство.
Где и когда в Украине запрещено ловить рыбу — полный список ограничений
Для многих рыбалка — это хобби и способ отдыха. Но даже любительская рыбалка имеет свои правила. Их нарушение может привести к штрафам или уголовной ответственности. Об этом напоминает Координационный центр по предоставлению бесплатной правовой помощи.

Что разрешено

Бесплатно рыбачить в специально определённых водоёмах — для собственного потребления, не для продажи.

Необходимо соблюдать установленные правила и нормы вылова.

Запрещён вылов рыбы, раков и других видов, занесённых в Красную книгу Украины, списки редких видов или международные охранные списки.

Какие способы вылова запрещены:

  • багрение (подцепление рыбы крючками за любые части тела, кроме рта)
  • глушение (удары по воде для оглушения рыбы)
  • применение взрывчатки, яда, газа или наркотических веществ
  • с аквалангом
  • в тёмное время суток с подсветкой (вылов раков)
  • другие запрещённые законом способы.

Где рыбачить запрещено:

  • ближе чем за 500 м от плотин крупных гидроэлектростанций
  • ближе чем за 100 м от рыбных хозяйств, использующих садки или занимающихся марикультурой
  • на водоёмах, загрязнённых после аварии на ЧАЭС
  • на зимовальных ямах и нерестилищах во время нереста — даже с берега
  • возле охраняемых мостов
  • в зонах охраны электросетей
  • в других местах, где запрет установлен законом.

Когда рыбачить запрещено:

  • в тёмное время суток:

- с судов на Азовском и Чёрном морях

- на внутренних рыбохозяйственных водных объектах

  • в осенне-зимний период (от ледостава до вскрытия льда) крючками более чем 10 мм
  • в период нереста, кроме разрешённых участков и только с берега, удочкой с двумя крючками или спиннингом с одной приманкой
  • в период линьки или вынашивания икры раками.

Ответственность

Административная ответственность

  • за нарушение правил — предупреждение или штраф от 34 до 170 грн
  • за грубое нарушение (рыбалка с взрывчаткой, оружием, без разрешения) — штраф от 340 до 680 грн с конфискацией орудий и улова.

Уголовная ответственность

  • за незаконный вылов, причинивший значительный ущерб — штраф от 17 000 до 51 000 грн, пробация или ограничение свободы до 3 лет
  • за нарушение, совершённое с применением взрывчатки, электротока или повторно — штраф от 51 000 до 85 000 грн, ограничение или лишение свободы до 3 лет.

Как возмещается ущерб

Помимо штрафа, нарушитель обязан возместить ущерб, причинённый рыбному хозяйству. Сумма рассчитывается по фиксированным таксам — независимо от веса или размера выловленной рыбы.

За один незаконно выловленный экземпляр:

  • форели — 7225 грн
  • сома — 5117 грн
  • щуки — 3468 грн.

Полный перечень указан в постановлении КМУ № 1042 «Об утверждении такс для исчисления размера ущерба, причинённого нарушением законодательства о рыбном хозяйстве в результате незаконного добывания (вылова), уничтожения или повреждения водных биоресурсов, а также незаконного уничтожения или ухудшения среды обитания водных биоресурсов».

