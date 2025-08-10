Где и когда в Украине запрещено ловить рыбу — полный список ограничений

Для многих рыбалка — это хобби и способ отдыха. Но даже любительская рыбалка имеет свои правила. Их нарушение может привести к штрафам или уголовной ответственности. Об этом напоминает Координационный центр по предоставлению бесплатной правовой помощи.
Что разрешено
Бесплатно рыбачить в специально определённых водоёмах — для собственного потребления, не для продажи.
Необходимо соблюдать установленные правила и нормы вылова.
Запрещён вылов рыбы, раков и других видов, занесённых в Красную книгу Украины, списки редких видов или международные охранные списки.
Какие способы вылова запрещены:
Где рыбачить запрещено:
Когда рыбачить запрещено:
- с судов на Азовском и Чёрном морях
- на внутренних рыбохозяйственных водных объектах
Ответственность
Административная ответственность
Уголовная ответственность
Как возмещается ущерб
Помимо штрафа, нарушитель обязан возместить ущерб, причинённый рыбному хозяйству. Сумма рассчитывается по фиксированным таксам — независимо от веса или размера выловленной рыбы.
За один незаконно выловленный экземпляр:
Полный перечень указан в постановлении КМУ № 1042 «Об утверждении такс для исчисления размера ущерба, причинённого нарушением законодательства о рыбном хозяйстве в результате незаконного добывания (вылова), уничтожения или повреждения водных биоресурсов, а также незаконного уничтожения или ухудшения среды обитания водных биоресурсов».
