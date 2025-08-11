Практика судів
Зеленський заявив, що обговорив з прем'єром Індії Моді санкції проти РФ

16:20, 11 серпня 2025
Зеленський у розмові з Нарендрою Моді підкреслив, що важливо обмежити експорт російських енергоносіїв у межах санкцій.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що обговорив з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді санкції проти Росії. Він підкреслив важливість обмеження експорту російських енергоносіїв, щоб зменшити здатність РФ фінансувати війну.

"Важливо, щоб зараз кожен лідер, який має відчутні важелі впливу на Росію, надсилав Москві відповідні сигнали", - повідомив Зеленський.

Також він поінформував Моді про нові російські атаки, зокрема про обстріл автобусної станції в Запоріжжі, внаслідок якого постраждали десятки мирних мешканців. Зеленський наголосив, що Росія продовжує обстрілювати міста замість того, щоб демонструвати готовність до припинення вогню.

Зеленський подякував Індії за підтримку мирних зусиль України та за позицію, що всі рішення щодо українського питання мають ухвалюватися за участі самої України.

"Вдячний пану премʼєр-міністру за теплі слова підтримки наших людей", - сказав Зеленський. 

Сторони домовилися провести особисту зустріч у вересні під час Генасамблеї ООН та опрацювати обмін візитами.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що Президент США Дональд Трамп підписав указ для протидії загрозам з боку уряду РФ, який запроваджує штрафні санкції проти Індії за закупівлі російської нафти.  Водночас, зміст указу значно ширший і безпосередньо стосується РФ та країн, які мають з нею торгові відносини.

