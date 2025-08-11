Зеленский заявил, что обсудил с премьером Индии Моде санкции против РФ

Зеленский в беседе с Нарендрой Моди подчеркнул, что важно ограничить экспорт российских энергоносителей в рамках санкций.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с премьер-министром Индии Нарендрой Моди санкции против России. Он подчеркнул важность ограничения экспорта российских энергоносителей, чтобы снизить способность РФ финансировать войну.

"Важно, чтобы сейчас каждый лидер, имеющий ощутимые рычаги влияния на Россию, посылал Москве соответствующие сигналы", - сообщил Зеленский.

Также он проинформировал Моди о новых российских атаках, в том числе об обстреле автобусной станции в Запорожье, в результате которого пострадали десятки мирных жителей. Зеленский подчеркнул, что Россия продолжает обстреливать города, вместо того чтобы демонстрировать готовность к прекращению огня.

Зеленский поблагодарил Индию за поддержку мирных усилий Украины и за позицию, что все решения по украинскому вопросу должны приниматься с участием самой Украины.

"Благодарю господина премьер-министра за теплые слова поддержки наших людей", - сказал Зеленский.

Стороны договорились провести личную встречу в сентябре во время Генассамблеи ООН и разработать обмен визитами.

Напомним, что Президент США Дональд Трамп подписал указ для противодействия угрозам со стороны правительства РФ, вводящего штрафные санкции против Индии за закупки российской нефти. В то же время содержание указа значительно шире и напрямую касается РФ и стран, имеющих с ней торговые отношения.

