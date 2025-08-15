Практика судів
Українські прокурори працюватимуть в Офісі Прокурора Міжнародного кримінального суду

10:13, 15 серпня 2025
Кабмін ухвалив рішення про підписання угоди, яка дозволить відряджати українських прокурорів до офісу Міжнародного кримінального суду в Україні.
Українські прокурори працюватимуть в Офісі Прокурора Міжнародного кримінального суду
Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження про підписання Угоди з Офісом Прокурора Міжнародного кримінального суду, яка передбачає відрядження українських прокурорів до офісу МКС в Україні.

Вони займатимуться збором доказів та процесуальним супроводом розслідувань міжнародних злочинів, скоєних під час збройної агресії Росії, працюючи разом із колегами з МКС. Така співпраця сприятиме ефективному обміну інформацією, координації дій та впровадженню кращих світових практик у сфері міжнародного кримінального правосуддя.

Угода встановлює порядок відрядження, гарантує незалежність прокурорів та їхній правовий статус, а її реалізація не потребуватиме додаткових витрат з державного бюджету.

Документ, підготовлений на основі типової угоди МКС і доопрацьований Мін’юстом та Офісом Генпрокурора за погодженням із представниками суду, відповідає статті 44 Римського статуту та забезпечить постійну присутність українських прокурорів в офісі міжнародної юстиції в Україні.

