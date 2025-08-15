Украинские прокуроры будут работать в Офисе Прокурора Международного уголовного суда

Кабмин принял решение о подписании соглашения, которое позволит отправлять украинских прокуроров в офис Международного уголовного суда в Украине

Кабинет Министров Украины принял распоряжение о подписании Соглашения с Офисом Прокурора Международного уголовного суда, которое предусматривает командирование украинских прокуроров в офис МУС в Украине.

Они будут заниматься сбором доказательств и процессуальным сопровождением расследований международных преступлений, совершенных во время вооруженной агрессии России, работая вместе с коллегами из МУС. Такое сотрудничество будет способствовать эффективному обмену информацией, координации действий и внедрению лучших мировых практик в сфере международного уголовного правосудия.

Соглашение устанавливает порядок командирования, гарантирует независимость прокуроров и их правовой статус, а его реализация не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета.

Документ, подготовленный на основе типового соглашения МУС и доработанный Минюстом и Офисом Генпрокурора по согласованию с представителями суда, соответствует статье 44 Римского статута и обеспечит постоянное присутствие украинских прокуроров в офисе международной юстиции в Украине.

