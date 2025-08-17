Коаліція охочих виступила проти насильницької зміни кордонів держав – Зеленський

За словами президента України, США та європейські партнери розробляють спільний план.

Учасники «Коаліції охочих» одностайно підтримали незалежність і суверенітет України, а також виступили проти насильницької зміни державних кордонів. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив за підсумками зустрічі.

«Усі підтримують, що ключові питання мають вирішуватись за участю України у тристоронньому форматі: Україна, США, російський керівник», – написав Зеленський.

Він назвав готовність США долучитися до розробки гарантій безпеки для України історичним кроком. За його словами, ці гарантії мають бути практичними, забезпечувати захист на суходолі, у повітрі та на морі, а також розроблятися за участю європейських партнерів.

Зеленський зазначив, що учасники зустрічі обговорили шляхи якнайшвидшого припинення бойових дій. «Звісно, ми говорили, як припинити вбивства якнайшвидше. Ми напрацьовуємо спільний погляд на те, якою має стати мирна угода – дійсно чесна, швидка й така, що спрацює», – додав він.

