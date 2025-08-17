Практика судов
  1. В Украине

Коалиция желающих выступила против насильственного изменения границ государств – Зеленский

20:03, 17 августа 2025
По словам президента Украины, США и европейские партнеры разрабатывают совместный план.
Коалиция желающих выступила против насильственного изменения границ государств – Зеленский
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Участники «Коалиции желающих» единодушно поддержали независимость и суверенитет Украины, а также выступили против насильственного изменения государственных границ. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил по итогам встречи.

«Все поддерживают, что ключевые вопросы должны решаться с участием Украины в трехстороннем формате: Украина, США, российский руководитель», – написал Зеленский.

Он назвал готовность США присоединиться к разработке гарантий безопасности для Украины историческим шагом. По его словам, эти гарантии должны быть практичными, обеспечивать защиту на суше, в воздухе и на море, а также разрабатываться с участием европейских партнеров.

Зеленский отметил, что участники встречи обсудили пути скорейшего прекращения боевых действий. «Конечно, мы говорили, как прекратить убийства как можно скорее. Мы вырабатываем общее видение того, каким должно стать мирное соглашение – действительно честным, быстрым и таким, которое сработает», – добавил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США ЕС Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Искусственный интеллект не может использоваться для опровержения выводов, сделанных судом — Верховный Суд

Верховный Суд указал, что технология искусственного интеллекта может использоваться только для поддержки и помощи судам и судьям, а не для опровержения выводов, сделанных судом.

Верховный Суд указал, что апелляционный суд неверно отменил условное наказание мужчине, который уклонялся от мобилизации

То, что мужчина уже служит в ВСУ, стало основанием для того, чтобы Верховный Суд отменил необходимость его заключения на 3 года за уклонение от мобилизации и оставил ему наказание с испытательным сроком.

Штрафы для участников судебных процессов будут рассчитываться в штрафных ставках, а не в прожиточных минимумах — комитет рекомендовал принять законопроект

Комитет рекомендовал ввести в ГПК, ХПК и КАСУ штрафные ставки — в процессуальных кодексах отменят привязку к прожиточному минимуму.

Законопроекты, касающиеся международных договоров, не будут отзываться автоматически после отставки Кабмина или прекращения полномочий Президента — Александр Мережко внес законопроект

Рассмотренные в профильном парламентском комитете законопроекты о международных договорах предлагается не признавать отозванными вследствие прекращения полномочий Президента или Кабмина — глава комитета Александр Мережко зарегистрировал законопроект.

Суд сможет освободить опекуна от его полномочий по заявлению признанного недееспособным лица — законопроект

Комитет рекомендовал принять за основу законопроект, которым предлагается разрешить суду освободить опекуна от его полномочий по заявлению лица, признанного недееспособным.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео