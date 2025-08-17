Коалиция желающих выступила против насильственного изменения границ государств – Зеленский

По словам президента Украины, США и европейские партнеры разрабатывают совместный план.

Участники «Коалиции желающих» единодушно поддержали независимость и суверенитет Украины, а также выступили против насильственного изменения государственных границ. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил по итогам встречи.

«Все поддерживают, что ключевые вопросы должны решаться с участием Украины в трехстороннем формате: Украина, США, российский руководитель», – написал Зеленский.

Он назвал готовность США присоединиться к разработке гарантий безопасности для Украины историческим шагом. По его словам, эти гарантии должны быть практичными, обеспечивать защиту на суше, в воздухе и на море, а также разрабатываться с участием европейских партнеров.

Зеленский отметил, что участники встречи обсудили пути скорейшего прекращения боевых действий. «Конечно, мы говорили, как прекратить убийства как можно скорее. Мы вырабатываем общее видение того, каким должно стать мирное соглашение – действительно честным, быстрым и таким, которое сработает», – добавил он.

