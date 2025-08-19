Практика судів
Гарантії безпеки за 10 днів та пакет озброєння на $90 млрд: підсумки переговорів Зеленського у Вашингтоні

08:35, 19 серпня 2025
Гарантії безпеки для України планують формалізувати на папері протягом найближчих 7–10 днів.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що гарантії безпеки для України планують формалізувати на папері протягом найближчих 7–10 днів. Як він повідомив під час брифінгу у Вашингтоні, документ передбачатиме пакет американської зброї на суму $90 млрд.

«Гарантії безпеки будуть узгоджені з партнерами та найближчим часом офіційно оформлені», — наголосив Зеленський та зауважив, що другий пункт цих гарантій — американський оборонний пакет, до якого входять літаки, системи ППО та інше озброєння. Загальна сума пакета становить 90 мільярдів доларів.

Він додав, що з кожним днем з’являтиметься дедалі більше деталей щодо майбутніх домовленостей.

Зеленський наголосив, що Україні потрібен не «перепочинок у війні», а справжній мир. Він відзначив важливу роль США у процесі: «Вашингтон дає чіткий сигнал, що буде серед країн, які допомагатимуть координувати й братимуть участь у гарантіях безпеки для України. Це значний крок уперед».

Глава держави також повідомив:

  • Україна готова до будь-якого формату зустрічі з Володимиром Путіним;
  • Росія під час розмови Путіна з Дональдом Трампом запропонувала спершу провести двосторонню зустріч із Києвом, а вже потім тристоронню за участі США;
  • питання територій буде вирішуватися безпосередньо між Україною та Росією;
  • під час довгої дискусії з Трампом обговорювали карту тимчасовот окупованих територій;
  • досягнуто угоди зі США про закупівлю дронів;
  • існує українська пропозиція придбати американське озброєння на суму близько 90 млрд доларів.

«Результати переговорів у Вашингтоні є хорошими й конструктивними», — підсумував Зеленський.

