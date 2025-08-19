Гарантії безпеки за 10 днів та пакет озброєння на $90 млрд: підсумки переговорів Зеленського у Вашингтоні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що гарантії безпеки для України планують формалізувати на папері протягом найближчих 7–10 днів. Як він повідомив під час брифінгу у Вашингтоні, документ передбачатиме пакет американської зброї на суму $90 млрд.
«Гарантії безпеки будуть узгоджені з партнерами та найближчим часом офіційно оформлені», — наголосив Зеленський та зауважив, що другий пункт цих гарантій — американський оборонний пакет, до якого входять літаки, системи ППО та інше озброєння. Загальна сума пакета становить 90 мільярдів доларів.
Він додав, що з кожним днем з’являтиметься дедалі більше деталей щодо майбутніх домовленостей.
Зеленський наголосив, що Україні потрібен не «перепочинок у війні», а справжній мир. Він відзначив важливу роль США у процесі: «Вашингтон дає чіткий сигнал, що буде серед країн, які допомагатимуть координувати й братимуть участь у гарантіях безпеки для України. Це значний крок уперед».
Глава держави також повідомив:
«Результати переговорів у Вашингтоні є хорошими й конструктивними», — підсумував Зеленський.
