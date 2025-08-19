Гарантії безпеки за 10 днів та пакет озброєння на $90 млрд: підсумки переговорів Зеленського у Вашингтоні

Гарантії безпеки для України планують формалізувати на папері протягом найближчих 7–10 днів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський заявив, що гарантії безпеки для України планують формалізувати на папері протягом найближчих 7–10 днів. Як він повідомив під час брифінгу у Вашингтоні, документ передбачатиме пакет американської зброї на суму $90 млрд.

«Гарантії безпеки будуть узгоджені з партнерами та найближчим часом офіційно оформлені», — наголосив Зеленський та зауважив, що другий пункт цих гарантій — американський оборонний пакет, до якого входять літаки, системи ППО та інше озброєння. Загальна сума пакета становить 90 мільярдів доларів.

Він додав, що з кожним днем з’являтиметься дедалі більше деталей щодо майбутніх домовленостей.

Зеленський наголосив, що Україні потрібен не «перепочинок у війні», а справжній мир. Він відзначив важливу роль США у процесі: «Вашингтон дає чіткий сигнал, що буде серед країн, які допомагатимуть координувати й братимуть участь у гарантіях безпеки для України. Це значний крок уперед».

Глава держави також повідомив:

Україна готова до будь-якого формату зустрічі з Володимиром Путіним;

Росія під час розмови Путіна з Дональдом Трампом запропонувала спершу провести двосторонню зустріч із Києвом, а вже потім тристоронню за участі США;

питання територій буде вирішуватися безпосередньо між Україною та Росією;

під час довгої дискусії з Трампом обговорювали карту тимчасовот окупованих територій;

досягнуто угоди зі США про закупівлю дронів;

існує українська пропозиція придбати американське озброєння на суму близько 90 млрд доларів.

«Результати переговорів у Вашингтоні є хорошими й конструктивними», — підсумував Зеленський.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.