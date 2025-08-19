Практика судов
  1. В Украине

Гарантии безопасности за 10 дней и пакет вооружений на $90 млрд: итоги переговоров Зеленского в Вашингтоне

08:35, 19 августа 2025
Гарантии безопасности для Украины планируют формализовать на бумаге в ближайшие 7–10 дней.
Гарантии безопасности за 10 дней и пакет вооружений на $90 млрд: итоги переговоров Зеленского в Вашингтоне
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности для Украины планируют формализовать на бумаге в течение ближайших 7–10 дней. Как он сообщил во время брифинга в Вашингтоне, документ будет предусматривать пакет американского оружия на сумму $90 млрд.

«Гарантии безопасности будут согласованы с партнерами и в ближайшее время официально оформлены», — подчеркнул Зеленский и отметил, что вторым пунктом этих гарантий является американский оборонный пакет, в который входят самолеты, системы ПВО и другое вооружение. Общая сумма пакета составляет 90 миллиардов долларов.

Он добавил, что с каждым днем будет появляться все больше деталей относительно будущих договоренностей.

Зеленский подчеркнул, что Украине нужен не «перерыв в войне», а настоящий мир. Он отметил важную роль США в процессе: «Вашингтон дает четкий сигнал, что будет среди стран, которые будут помогать координировать и будут участвовать в гарантиях безопасности для Украины. Это значительный шаг вперед».

Глава государства также сообщил:

  • Украина готова к любому формату встречи с Владимиром Путиным;
  • Россия во время разговора Путина с Дональдом Трампом предложила сначала провести двустороннюю встречу с Киевом, а уже потом трехстороннюю с участием США;
  • вопрос территорий будет решаться непосредственно между Украиной и Россией;
  • во время долгой дискуссии с Трампом обсуждали карту временно оккупированных территорий;
  • достигнута договоренность с США о закупке дронов;
  • существует украинское предложение приобрести американское вооружение на сумму около 90 млрд долларов.

«Результаты переговоров в Вашингтоне хорошие и конструктивные», — подвел итог Зеленский.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США ЕС Украина Дональд Трамп война Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Я его задержала, что делать с ним дальше?» – полицейские обвинили водителя в употреблении наркотиков, но вместо медосмотра отвезли его в ТЦК

Суд указал, что требование полицейского о прохождении водителем осмотра на состояние опьянения без фактического установления этих признаков или вообще при их отсутствии, необоснованно и безосновательно.

Юлия Свириденко заявила, что услышала Руслана Стефанчука относительно включения парламентариев в процесс согласования требований партнеров по реформам

Юлия Свириденко согласилась, что сюрпризы в пленарном зале нежелательны, а требования партнеров должны координироваться вместе с украинской стороной и народными депутатами в частности.

Спецпенсии заменят на профессиональные пенсии — что запланировал Кабмин в программе действий правительства

Также Кабмин планирует до 30 сентября подать законопроекты по выплате сумм пенсий и ежемесячного пожизненного денежного содержания судьям в отставке, начисленных во исполнение судебных решений.

Э-суд поможет цифровизировать документооборот и предотвратить ситуации, когда дела «заводят под нужного судью» — Герман Галущенко

По словам министра юстиции Германа Галущенко, цифровизация документооборота в судах позволит снизить коррупционные риски, кто и за чьи средства будет заниматься новым антикоррупционным проектом «э-Суд», пока неизвестно.

Директор ГБР Алексей Сухачев надеется, что Верховная Рада рассмотрит возможность продления действия упрощенного порядка возвращения с СЗЧ

Директор ГБР напомнил, что закон, который позволяет военнослужащим добровольно вернуться с СЗЧ, действует до 30 августа 2025 года, и выразил надежду, что Верховная Рада рассмотрит возможность продления действия упрощенного порядка возвращения с СЗЧ.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Байталюк
    Володимир Байталюк
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Марина Бояринцева
    Марина Бояринцева
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва