Гарантии безопасности за 10 дней и пакет вооружений на $90 млрд: итоги переговоров Зеленского в Вашингтоне

Гарантии безопасности для Украины планируют формализовать на бумаге в ближайшие 7–10 дней.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности для Украины планируют формализовать на бумаге в течение ближайших 7–10 дней. Как он сообщил во время брифинга в Вашингтоне, документ будет предусматривать пакет американского оружия на сумму $90 млрд.

«Гарантии безопасности будут согласованы с партнерами и в ближайшее время официально оформлены», — подчеркнул Зеленский и отметил, что вторым пунктом этих гарантий является американский оборонный пакет, в который входят самолеты, системы ПВО и другое вооружение. Общая сумма пакета составляет 90 миллиардов долларов.

Он добавил, что с каждым днем будет появляться все больше деталей относительно будущих договоренностей.

Зеленский подчеркнул, что Украине нужен не «перерыв в войне», а настоящий мир. Он отметил важную роль США в процессе: «Вашингтон дает четкий сигнал, что будет среди стран, которые будут помогать координировать и будут участвовать в гарантиях безопасности для Украины. Это значительный шаг вперед».

Глава государства также сообщил:

Украина готова к любому формату встречи с Владимиром Путиным;

Россия во время разговора Путина с Дональдом Трампом предложила сначала провести двустороннюю встречу с Киевом, а уже потом трехстороннюю с участием США;

вопрос территорий будет решаться непосредственно между Украиной и Россией;

во время долгой дискуссии с Трампом обсуждали карту временно оккупированных территорий;

достигнута договоренность с США о закупке дронов;

существует украинское предложение приобрести американское вооружение на сумму около 90 млрд долларов.

«Результаты переговоров в Вашингтоне хорошие и конструктивные», — подвел итог Зеленский.

