На Хмельниччині п'яний священник до смерті побив чоловіка

Бійка сталася на території монастиря.

На Хмельниччині 46-річного священника підозрюють у побитті чоловіка до смерті, повідомляє обласна прокуратура.

Подія сталася на території монастиря в місті Старокостянтинів..

Священник у нетверезому стані розпочав словесний конфлікт із 51-річним чоловіком. Під час суперечки він побив його, завдаючи численних ударів руками та ногами.

Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.

Священнику обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

