На Хмельниччині п'яний священник до смерті побив чоловіка

На Хмельниччині 46-річного священника підозрюють у побитті чоловіка до смерті, повідомляє обласна прокуратура.
Подія сталася на території монастиря в місті Старокостянтинів..
Священник у нетверезому стані розпочав словесний конфлікт із 51-річним чоловіком. Під час суперечки він побив його, завдаючи численних ударів руками та ногами.
Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.
Священнику обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
