В Хмельницкой области пьяный священник до смерти избил мужчину

Драка произошла на территории монастыря.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Хмельницкой области 46-летнего священника подозревают в избиении мужчины до смерти, сообщает областная прокуратура.

Происшествие произошло на территории монастыря в городе Староконстантинов.

Священник в нетрезвом состоянии начал словесный конфликт с 51-летним мужчиной. Во время ссоры он избил его, нанося многочисленные удары руками и ногами.

От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Священнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.