В Хмельницкой области пьяный священник до смерти избил мужчину

В Хмельницкой области 46-летнего священника подозревают в избиении мужчины до смерти, сообщает областная прокуратура.
Происшествие произошло на территории монастыря в городе Староконстантинов.
Священник в нетрезвом состоянии начал словесный конфликт с 51-летним мужчиной. Во время ссоры он избил его, нанося многочисленные удары руками и ногами.
От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.
Священнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
