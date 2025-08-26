Практика судів
Понад 1700 військових повернулися до служби після СЗЧ за спрощеною процедурою – ДБР

12:46, 26 серпня 2025
Більше тисячі військових за два тижні скористалися правом на повернення до строю.
Фото: ДБР
За останні два тижні значно зросла кількість військовослужбовців, які бажають повернутися до служби після самовільного залишення військової частини. Про це повідомив директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов, пише «Інтерфакс-Україна».

«Ми провели спільну нараду із Нацполом, командуванням Сухопутних військ, Військової служби правопорядку і уточнили елементи взаємодії щодо сприяння військовослужбовцям, які в силу обставин самовільно залишили частину, повернутися до своїх чи інших підрозділів. Провели медійну кампанію та ініціювали низку заходів з місцевими органами влади», – зазначив Сухачов.

За його словами, лише за останні два тижні до військових частин повернулися або перебувають на стадії повернення понад 1700 осіб. Багато хто з них звернувся до ДБР через спеціальну форму, опубліковану минулого тижня. Сухачов додав, що, за даними поліції та військових, кількість охочих повернутися до строю є значно більшою.

«У військовослужбовців ще є кілька днів, щоб реалізувати своє рішення. До 30 серпня діє спрощений порядок повернення до підрозділів військовослужбовців, які самовільно залишили частину або місце служби», – нагадав директор ДБР.

Верховна Рада України раніше продовжила термін добровільного повернення військовослужбовців до 30 серпня 2025 року, що дозволяє уникнути кримінальної відповідальності за СЗЧ.

«Повернення до строю – це не лише шанс виправити помилки минулого, а й прояв відповідальності перед побратимами, сім’єю та країною. Сьогодні кожен захисник важливий для України, і саме від єдності та готовності виконувати військовий обов’язок залежить наша перемога», – підкреслив Сухачов.

