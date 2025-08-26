Понад 1700 військових повернулися до служби після СЗЧ за спрощеною процедурою – ДБР

Більше тисячі військових за два тижні скористалися правом на повернення до строю.

За останні два тижні значно зросла кількість військовослужбовців, які бажають повернутися до служби після самовільного залишення військової частини. Про це повідомив директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов, пише «Інтерфакс-Україна».

«Ми провели спільну нараду із Нацполом, командуванням Сухопутних військ, Військової служби правопорядку і уточнили елементи взаємодії щодо сприяння військовослужбовцям, які в силу обставин самовільно залишили частину, повернутися до своїх чи інших підрозділів. Провели медійну кампанію та ініціювали низку заходів з місцевими органами влади», – зазначив Сухачов.

За його словами, лише за останні два тижні до військових частин повернулися або перебувають на стадії повернення понад 1700 осіб. Багато хто з них звернувся до ДБР через спеціальну форму, опубліковану минулого тижня. Сухачов додав, що, за даними поліції та військових, кількість охочих повернутися до строю є значно більшою.

«У військовослужбовців ще є кілька днів, щоб реалізувати своє рішення. До 30 серпня діє спрощений порядок повернення до підрозділів військовослужбовців, які самовільно залишили частину або місце служби», – нагадав директор ДБР.

Верховна Рада України раніше продовжила термін добровільного повернення військовослужбовців до 30 серпня 2025 року, що дозволяє уникнути кримінальної відповідальності за СЗЧ.

«Повернення до строю – це не лише шанс виправити помилки минулого, а й прояв відповідальності перед побратимами, сім’єю та країною. Сьогодні кожен захисник важливий для України, і саме від єдності та готовності виконувати військовий обов’язок залежить наша перемога», – підкреслив Сухачов.

