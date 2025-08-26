Понад 1700 військових повернулися до служби після СЗЧ за спрощеною процедурою – ДБР

За останні два тижні значно зросла кількість військовослужбовців, які бажають повернутися до служби після самовільного залишення військової частини. Про це повідомив директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов, пише «Інтерфакс-Україна».
«Ми провели спільну нараду із Нацполом, командуванням Сухопутних військ, Військової служби правопорядку і уточнили елементи взаємодії щодо сприяння військовослужбовцям, які в силу обставин самовільно залишили частину, повернутися до своїх чи інших підрозділів. Провели медійну кампанію та ініціювали низку заходів з місцевими органами влади», – зазначив Сухачов.
За його словами, лише за останні два тижні до військових частин повернулися або перебувають на стадії повернення понад 1700 осіб. Багато хто з них звернувся до ДБР через спеціальну форму, опубліковану минулого тижня. Сухачов додав, що, за даними поліції та військових, кількість охочих повернутися до строю є значно більшою.
«У військовослужбовців ще є кілька днів, щоб реалізувати своє рішення. До 30 серпня діє спрощений порядок повернення до підрозділів військовослужбовців, які самовільно залишили частину або місце служби», – нагадав директор ДБР.
Верховна Рада України раніше продовжила термін добровільного повернення військовослужбовців до 30 серпня 2025 року, що дозволяє уникнути кримінальної відповідальності за СЗЧ.
«Повернення до строю – це не лише шанс виправити помилки минулого, а й прояв відповідальності перед побратимами, сім’єю та країною. Сьогодні кожен захисник важливий для України, і саме від єдності та готовності виконувати військовий обов’язок залежить наша перемога», – підкреслив Сухачов.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.