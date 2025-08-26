Более 1700 военных вернулись к службе после самовольного оставления части по упрощенной процедуре – ГБР

Более тысячи военных за две недели воспользовались правом на возвращение в строй.

Фото: ГБР

За последние две недели значительно возросло количество военнослужащих, желающих вернуться к службе после самовольного оставления воинской части. Об этом сообщил директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев, пишет «Интерфакс-Украина».

«Мы провели совместное совещание с Нацполом, командованием Сухопутных войск, Военной службы правопорядка и уточнили элементы взаимодействия по содействию военнослужащим, которые в силу обстоятельств самовольно покинули часть, вернуться в свои или другие подразделения. Провели медийную кампанию и инициировали ряд мероприятий с местными органами власти», — отметил Сухачев.

По его словам, только за последние две недели в воинские части вернулись или находятся на стадии возвращения более 1700 человек. Многие из них обратились в ГБР через специальную форму, опубликованную на прошлой неделе. Сухачев добавил, что, по данным полиции и военных, количество желающих вернуться в строй значительно больше.

«У военнослужащих еще есть несколько дней, чтобы реализовать свое решение. До 30 августа действует упрощенный порядок возвращения в подразделения военнослужащих, самовольно покинувших часть или место службы», – напомнил директор ГБР.

Верховная Рада Украины ранее продлила срок добровольного возвращения военнослужащих до 30 августа 2025 года, что позволяет избежать уголовной ответственности за СЗЧ.

«Возвращение в строй – это не только шанс исправить ошибки прошлого, но и проявление ответственности перед побратимами, семьей и страной. Сегодня каждый защитник важен для Украины, и именно от единства и готовности выполнять воинский долг зависит наша победа», – подчеркнул Сухачев.

