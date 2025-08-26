Практика судів
На Київщині директор держпідприємства вимагав щомісячні «відкати» за пошиття форми для ЗСУ

14:51, 26 серпня 2025
Зловмисника затримали за вимагання щомісячних хабарів до 135 тисяч гривень за пошиття військової форми з погрозами зриву контрактів.
На Київщині директор держпідприємства вимагав щомісячні «відкати» за пошиття форми для ЗСУ
​​На Київщині директор державного підприємства вимагав хабарі за форму для ЗСУ, погрожуючи зривом договорів. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Так, зловмисник за попередньою змовою з невстановленими особами вимагав «відкат» за пошиття комплектів форми на замовлення суб’єкта підприємницької діяльності, яка в подальшому передбачалась для потреб Збройних сил України.

Згідно висунутих вимог представник підприємства щомісячно повинен був надавати фігуранту неправомірну винагороду в розмірі від 90 тисяч до 135 тисяч гривень, а в разі несплати, останній погрожував зірвати вчасне пошиття форми для ЗСУ, що в свою чергу могло призвести до не виконання договорів суб’єктів господарської діяльності з підрозділами Міноборони.

В ході проведення досудового розслідування директора вказаного державного підприємства затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Зловмиснику повідомлено про підозру за фактами перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період та одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій, з використанням наданої їй влади чи службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 368 КК України).

Ухвалою слідчого судді Соломʼянського районного суду міста Києва підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 1 514 000 грн.

