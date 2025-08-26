В Киевской области директор госпредприятия требовал ежемесячные «откаты» за пошив формы для ВСУ

Злоумышленник задержан за вымогание ежемесячных взяток до 135 тысяч гривен за пошив военной формы с угрозами срыва контрактов.

В Киевской области директор государственного предприятия требовал взятки за форму для ВСУ, угрожая срывом договоров. Об этом сообщает областная прокуратура.

Так, злоумышленник по предварительному сговору с неустановленными лицами требовал «откат» за пошив комплектов формы по заказу субъекта предпринимательской деятельности, которая в дальнейшем предназначалась для нужд Вооруженных Сил Украины.

Согласно выдвинутым требованиям представитель предприятия ежемесячно должен был предоставлять фигуранту неправомерное вознаграждение в размере от 90 тысяч до 135 тысяч гривен, а в случае неуплаты последний угрожал сорвать своевременный пошив формы для ВСУ, что, в свою очередь, могло привести к невыполнению договоров субъектов хозяйственной деятельности с подразделениями Минобороны.

В ходе проведения досудебного расследования директора указанного государственного предприятия задержано в порядке ст. 208 УПК Украины.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по фактам препятствования законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период и получения должностным лицом неправомерной выгоды для себя за совершение в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, действий с использованием предоставленной ему власти или служебного положения, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды (ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Постановлением следственного судьи Соломенского районного суда города Киева подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1 514 000 грн.

