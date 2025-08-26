У Вінниці чоловік із пістолетом оголошував хвилину мовчання — його затримала поліція

Під час хвилини мовчання у Вінниці чоловік вийшов на перехід із пістолетом у руці.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Вінниці правоохоронці затримали чоловіка, який під час хвилини мовчання вийшов на пішохідний перехід із пістолетом у руці. Як вказали у поліції, зброя виявилася іграшковою.

Відео про цю подію ширилось у соцмережах 26 серпня.

Правоохоронці встановили особу чоловіка та доставили його до відділку. Ним виявився місцевий мешканець.

За інформацією Суспільного, затриманий має ментальні порушення, втім офіційно правоохоронці це не коментували.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.