В Виннице мужчина с пистолетом объявлял минуту молчания – его задержала полиция

В Виннице правоохранители задержали мужчину, который во время минуты молчания вышел на пешеходный переход с пистолетом в руке. Как указали в полиции, оружие оказалось игрушечным.
Видео об этом происшествии распространялось в соцсетях 26 августа.
Правоохранители установили личность мужчины и доставили его в отделение. Им оказался местный житель.
По информации Общественного, задержанный имеет ментальные нарушения, однако официально правоохранители это не комментировали.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.