В Виннице мужчина с пистолетом объявлял минуту молчания – его задержала полиция

Во время минуты молчания в Виннице мужчина вышел на переход с пистолетом в руке.

В Виннице правоохранители задержали мужчину, который во время минуты молчания вышел на пешеходный переход с пистолетом в руке. Как указали в полиции, оружие оказалось игрушечным.

Видео об этом происшествии распространялось в соцсетях 26 августа.

Правоохранители установили личность мужчины и доставили его в отделение. Им оказался местный житель.

По информации Общественного, задержанный имеет ментальные нарушения, однако официально правоохранители это не комментировали.

