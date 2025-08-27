Українська монета увійшла до десятки найкращих у світі — НБУ

Пам’ятна монета «Країна супергероїв. Дякуємо медикам!» перемогла в номінації «Найбільш надихаюча монета» та увійшла до топ-10 найкращих монет світу за підсумками міжнародного конкурсу «Монета року». Результати оголосили 21 серпня 2025 року під час Всесвітньої виставки грошей у США.
Голова НБУ Андрій Пишний зазначив, що ця монета є символом вдячності медикам, чия мужність і самопожертва стали натхненням для світу так само, як і Україна загалом.
Конкурс «Монета року» щороку проводить видання World Coin News за підтримки The Journal of East Asian Numismatics. У 2025-му він відбувся вже 42-й раз.
Міжнародні експерти обирали переможців серед близько 550 монет із 38 країн світу, випущених у 2024 році. На першому етапі до сотні кращих потрапили й інші українські монети:
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.