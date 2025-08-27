Українська монета увійшла до десятки найкращих у світі — НБУ

Українська пам’ятна монета «Країна супергероїв. Дякуємо медикам!» увійшла до топ-10 найкращих у світі.

Пам’ятна монета «Країна супергероїв. Дякуємо медикам!» перемогла в номінації «Найбільш надихаюча монета» та увійшла до топ-10 найкращих монет світу за підсумками міжнародного конкурсу «Монета року». Результати оголосили 21 серпня 2025 року під час Всесвітньої виставки грошей у США.

Голова НБУ Андрій Пишний зазначив, що ця монета є символом вдячності медикам, чия мужність і самопожертва стали натхненням для світу так само, як і Україна загалом.

Конкурс «Монета року» щороку проводить видання World Coin News за підтримки The Journal of East Asian Numismatics. У 2025-му він відбувся вже 42-й раз.

Міжнародні експерти обирали переможців серед близько 550 монет із 38 країн світу, випущених у 2024 році. На першому етапі до сотні кращих потрапили й інші українські монети:

«Пльонтанізм (Іван Марчук)» — у номінації «Найхудожніша монета»;

«Батьківське щастя» та «Країна супергероїв. Дякуємо медикам!» — у номінації «Найбільш надихаюча монета»;

«Кохання» — у номінації «Найкраща срібна монета».

