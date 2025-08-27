Украинская монета вошла в десятку лучших в мире — НБУ

Украинская памятная монета «Страна супергероев. Спасибо медикам!» вошла в топ-10 лучших в мире.

Памятная монета «Страна супергероев. Спасибо медикам!» победила в номинации «Самая вдохновляющая монета» и вошла в топ-10 лучших монет мира по итогам международного конкурса «Монета года». Результаты объявили 21 августа 2025 года во время Всемирной выставки денег в США.

Глава НБУ Андрей Пышный отметил, что эта монета является символом благодарности медикам, чья мужественность и самопожертвование стали вдохновением для мира так же, как и Украина в целом.

Конкурс «Монета года» ежегодно проводит издание World Coin News при поддержке The Journal of East Asian Numismatics. В 2025 году он состоялся уже в 42-й раз.

Международные эксперты выбирали победителей среди около 550 монет из 38 стран мира, выпущенных в 2024 году. На первом этапе в сотню лучших вошли и другие украинские монеты:

«Плентанизм (Иван Марчук)» — в номинации «Самая художественная монета»;

«Родительское счастье» и «Страна супергероев. Спасибо медикам!» — в номинации «Самая вдохновляющая монета»;

«Любовь» — в номинации «Лучшая серебряная монета».

