Жінкам-депутаткам місцевих рад дозволили виїзд за кордон під час воєнного стану – Свириденко

Уряд ухвалив рішення, яке надає право жінкам-депутаткам місцевих рад, що працюють на громадських засадах, безперешкодно перетинати державний кордон під час воєнного стану.

Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

«Раніше навіть у законну відпустку вони не могли виїхати — щоб побачити рідних чи привезти допомогу для наших військових. Це обмежувало волонтерську діяльність і змушувало деяких складати мандат», - вказала прем'єр.

Тепер, за її словами, нове рішення усуває ці обмеження. Як зазначила Юлія Свириденко, мета змін — підтримати активність жінок-депутаток і дати їм можливість продовжувати розвивати свої громади.

Зміни поширюються на депутаток усіх рівнів місцевих рад, окрім тих, хто отримує заробітну плату за роботу в органах місцевого самоврядування.

Нагадаємо, що Юлія Свириденко під час години запитань до уряду в парламенті пообіцяла вивчити питання стосовно наявної нині заборони на виїзд невійськовозобов’язаним жінкам, які займають певні категорії посад.

Питання стосувалося Правил перетинання державного кордону, яка містить заборону для посадовців-жінок на виїзд за кордон, крім службових відряджень. Зокрема це стосується жінок-депутаток місцевих рад, жінок-суддів та інших. Крім того, постановою заборонено виїзд чоловіків-депутатів місцевих рад, які старші за 60 років, депутатів з інвалідністю тощо.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський 23 січня 2023 року своїм указом №27/2023 ввів у дію рішення РНБО щодо заборони виїзду за кордон для державних службовців, народних депутатів, представників правоохоронних органів, прокурорів, суддів тощо на час дії воєнного стану.

«Є принципове рішення РНБО щодо виїзду чиновників за кордон. Це стосується всіх посадових осіб центральної влади, різних інших рівнів місцевої влади. Це стосується правоохоронців, народних обранців, прокурорів та всіх тих, хто має працювати на державу й у державі. Хочуть відпочивати зараз – будуть відпочивати поза межами державної служби. За кордон їздити на відпочинок чи з якоюсь іншою недержавною метою посадовцям більше не вдасться» – зазначив тоді Президент.

Пункт 2-14 Правил перетинання кордону також забороняє виїзд, крім відряджень, керівникам структурних підрозділів державних органів та органів місцевого самоврядування тощо.

На початку серпня 2025 року Рада суддів України зверталася до Юлії Свириденко з приводу того, щоб дозволити таким жінкам, які працюють у судовій системі, вільний перетин кордону.

