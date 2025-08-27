Практика судів
  1. В Україні

Жінкам-депутаткам місцевих рад дозволили виїзд за кордон під час воєнного стану – Свириденко

14:56, 27 серпня 2025
Зміни стосуються депутаток усіх рівнів місцевих рад, крім тих, хто отримує зарплату за свою роботу в органах місцевого самоврядування.
Жінкам-депутаткам місцевих рад дозволили виїзд за кордон під час воєнного стану – Свириденко
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд ухвалив рішення, яке надає право жінкам-депутаткам місцевих рад, що працюють на громадських засадах, безперешкодно перетинати державний кордон під час воєнного стану.

Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

«Раніше навіть у законну відпустку вони не могли виїхати — щоб побачити рідних чи привезти допомогу для наших військових. Це обмежувало волонтерську діяльність і змушувало деяких складати мандат», - вказала прем'єр.

Тепер, за її словами, нове рішення усуває ці обмеження. Як зазначила Юлія Свириденко, мета змін — підтримати активність жінок-депутаток і дати їм можливість продовжувати розвивати свої громади.

Зміни поширюються на депутаток усіх рівнів місцевих рад, окрім тих, хто отримує заробітну плату за роботу в органах місцевого самоврядування.

Нагадаємо, що Юлія Свириденко під час години запитань до уряду в парламенті пообіцяла вивчити питання стосовно наявної нині заборони на виїзд невійськовозобов’язаним жінкам, які займають певні категорії посад.

Питання стосувалося Правил перетинання державного кордону, яка містить заборону для посадовців-жінок на виїзд за кордон, крім службових відряджень. Зокрема це стосується жінок-депутаток місцевих рад, жінок-суддів та інших. Крім того, постановою заборонено виїзд чоловіків-депутатів місцевих рад, які старші за 60 років, депутатів з інвалідністю тощо.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський 23 січня 2023 року своїм указом №27/2023 ввів у дію рішення РНБО щодо заборони виїзду за кордон для державних службовців, народних депутатів, представників правоохоронних органів, прокурорів, суддів тощо на час дії воєнного стану.

 «Є принципове рішення РНБО щодо виїзду чиновників за кордон. Це стосується всіх посадових осіб центральної влади, різних інших рівнів місцевої влади. Це стосується правоохоронців, народних обранців, прокурорів та всіх тих, хто має працювати на державу й у державі. Хочуть відпочивати зараз – будуть відпочивати поза межами державної служби. За кордон їздити на відпочинок чи з якоюсь іншою недержавною метою посадовцям більше не вдасться» – зазначив тоді Президент.

Пункт 2-14 Правил перетинання кордону також забороняє виїзд, крім відряджень, керівникам структурних підрозділів державних органів та органів місцевого самоврядування тощо.

На початку серпня 2025 року Рада суддів України зверталася до Юлії Свириденко з приводу того, щоб дозволити таким жінкам, які працюють у судовій системі, вільний перетин кордону.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Депутатка місцевої ради, яка одночасно є вчителем чи лікарем, зможе виїхати за кордон, а ось секретар ради – ні: роз’яснення МВС

Якщо депутатка місцевої ради отримує зарплату з місцевого бюджету як посадова особа, то вона зможе виїхати лише у службове відрядження – Ігор Клименко.

Для виїзду за кордон чоловікам 18-22 років потрібно буде показати військово-обліковий документ — МВС

Без військово-облікового документа чоловіків 18-22 років не випустять за кордон, пояснили у МВС.

Виїхати за кордон зможуть чоловіки з 18 до 22 років включно, крім певних посадовців – постанова опублікована

Опублікована постанова, яка дозволяє виїзд чоловікам з 18 до 22 років включно, за виключенням певних посадовців.

Застосування кайданків під час обшуку є правомірним, якщо це потрібно для безпеки учасників слідчих дій та запобігання перешкоджання обшуку — Верховний Суд

Верховний Суд пояснив, що застосування кайданків під час проведення обшуку було правомірним, адже обвинувачений є військовим, має відповідну підготовку і міг чинити фізичні перешкоди особам, що проводили обшук.

Верховний Суд висловився стосовно врахування стану обмеженої осудності при призначенні покарання

Суди попередніх інстанцій визнали винуватим і засудили військовослужбовця за статтею 115 КК до покарання у виді позбавлення волі на строк 12 років, Верховний Суд пом’якшив покарання.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Піндрак
    Олександр Піндрак
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області