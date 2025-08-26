Юлія Свириденко озвучила строк, в який можуть переглянути питання із забороною на виїзд невійськовозобов’язаним жінкам-посадовцям

Наразі правила перетину кордону забороняють виїзд невійськовозобов’язаним жінкам-суддям, депутаткам місцевих рад і чоловікам-депутатам, старшим за 60 років – Юлія Свириденко пообіцяла рішення протягом двох тижнів.

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко під час години запитань до уряду в парламенті пообіцяла вивчити питання стосовно наявної нині заборони на виїзд невійськовозобов’язаним жінкам, які займають певні категорії посад.

«Я думаю, що впродовж двох тижнів буде рішення» – зазначила вона.

Питання стосувалося Правил перетинання державного кордону, яка містить заборону для посадовців-жінок на виїзд за кордон, крім службових відряджень. Зокрема це стосується жінок-депутаток місцевих рад, жінок-суддів та інших. Крім того, постановою заборонено виїзд чоловіків-депутатів місцевих рад, які старші за 60 років, депутатів з інвалідністю тощо.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський 23 січня 2023 року своїм указом №27/2023 ввів у дію рішення РНБО щодо заборони виїзду за кордон для державних службовців, народних депутатів, представників правоохоронних органів, прокурорів, суддів тощо на час дії воєнного стану.

«Є принципове рішення РНБО щодо виїзду чиновників за кордон. Це стосується всіх посадових осіб центральної влади, різних інших рівнів місцевої влади. Це стосується правоохоронців, народних обранців, прокурорів та всіх тих, хто має працювати на державу й у державі. Хочуть відпочивати зараз – будуть відпочивати поза межами державної служби. За кордон їздити на відпочинок чи з якоюсь іншою недержавною метою посадовцям більше не вдасться» – зазначив тоді Президент.

Пункт 2-14 Правил перетинання кордону також забороняє виїзд, крім відряджень, керівникам структурних підрозділів державних органів та органів місцевого самоврядування тощо.

На початку серпня 2025 року Рада суддів України зверталася до Юлії Свириденко з приводу того, щоб дозволити таким жінкам, які працюють у судовій системі, вільний перетин кордону.

«У публічному просторі з’явилася інформація про можливість виїзду за кордон у відпустку для заброньованих чоловіків, що свідчить про потенційну готовність держави до гнучкішого підходу у врегулюванні питань тимчасового виїзду окремих категорій працівників.

У цьому контексті особливу надію викликає нещодавнє призначення Прем’єр-міністром України жінки, яка, без сумніву, добре усвідомлює ті глибокі соціальні виклики, що постали перед українськими родинами в умовах війни», йдеться у зверненні РСУ.

«Сотні українських родин, зокрема, й родини суддів, були розділені війною на роки. Тривала неможливість побачити власних дітей або доглянути за тяжкохворими родичами, навіть під час щорічної законної відпустки, викликає не лише глибоке моральне напруження, а й ставить під сумнів реальність забезпечення права на сімейне життя для жінок, які сумлінно виконують обов’язки на службі державі.

Ця ситуація, на жаль, вже має практичні наслідки для кадрового потенціалу судової системи: відомі випадки, коли саме через неможливість на законних підставах тимчасово виїхати за межі України у відпустку, жінки-судді змушені подавати заяви про відставку», зазначено у рішенні РСУ.

Отже, наразі жінки-судді та жінки-держслужбовці середньої ланки знаходяться в більш дискримінованому становищі, ніж чоловіки, які мають бронювання та відповідні листи з дозволом на виїзд за кордон.

Автор: Наталя Мамченко

