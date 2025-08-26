Юлия Свириденко озвучила сроки, в которые может быть пересмотрен вопрос о запрете на выезд для невоеннообязанных женщин-должностных лиц

В настоящее время правила пересечения границы запрещают выезд невоеннообязанным женщинам-судьям, депутатам местных советов и мужчинам-депутатам старше 60 лет – Юлия Свириденко пообещала принять решение в течение двух недель.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Юлия Свириденко во время часа вопросов к правительству в парламенте пообещала изучить вопрос о существующем в настоящее время запрете на выезд для женщин, занимающих определенные категории должностей и не подлежащих военной службе.

«Я думаю, что в течение двух недель будет решение», — отметила она.

Вопрос касался Правил пересечения государственной границы, которые содержат запрет для женщин-должностных лиц на выезд за границу, кроме служебных командировок. В частности, это касается женщин-депутатов местных советов, женщин-судей и других. Кроме того, постановлением запрещен выезд мужчин-депутатов местных советов старше 60 лет, депутатов с инвалидностью и т.д.

Напомним, что Президент Владимир Зеленский 23 января 2023 года своим указом №27/2023 ввел в действие решение СНБО о запрете выезда за границу для государственных служащих, народных депутатов, представителей правоохранительных органов, прокуроров, судей и т.д. на время действия военного положения.

«Есть принципиальное решение СНБО о выезде чиновников за границу. Это касается всех должностных лиц центральной власти, разных других уровней местной власти. Это касается правоохранителей, народных избранников, прокуроров и всех тех, кто должен работать на государство и в государстве. Хотят отдыхать сейчас – будут отдыхать вне государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-то другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся», — отметил тогда Президент.

Пункт 2-14 Правил пересечения границы также запрещает выезд, кроме командировок, руководителям структурных подразделений государственных органов и органов местного самоуправления и т.д.

В начале августа 2025 года Совет судей Украины обращался к Юлии Свириденко по поводу того, чтобы разрешить таким женщинам, которые работают в судебной системе, свободное пересечение границы.

«В публичном пространстве появилась информация о возможности выезда за границу в отпуск для забронированных мужчин, что свидетельствует о потенциальной готовности государства к более гибкому подходу в урегулировании вопросов временного выезда отдельных категорий работников.

В этом контексте особую надежду вызывает недавнее назначение Премьер-министром Украины женщины, которая, без сомнения, хорошо осознает те глубокие социальные вызовы, которые встали перед украинскими семьями в условиях войны», — говорится в обращении ССУ.

«Сотни украинских семей, в частности и семьи судей, были разделены войной на годы. Длительная невозможность увидеть собственных детей или ухаживать за тяжелобольными родственниками, даже во время ежегодного законного отпуска, вызывает не только глубокое моральное напряжение, но и ставит под сомнение реальность обеспечения права на семейную жизнь для женщин, которые добросовестно выполняют обязанности на службе государству.

Эта ситуация, к сожалению, уже имеет практические последствия для кадрового потенциала судебной системы: известны случаи, когда именно из-за невозможности на законных основаниях временно выехать за пределы Украины в отпуск, женщины-судьи вынуждены подавать заявления об отставке», — отмечено в решении РСУ.

Следовательно, сейчас женщины-судьи и женщины-госслужащие среднего звена находятся в более дискриминированном положении, чем мужчины, которые имеют бронь и соответствующие письма с разрешением на выезд за границу.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.