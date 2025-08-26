Практика судов
Юлия Свириденко озвучила сроки, в которые может быть пересмотрен вопрос о запрете на выезд для невоеннообязанных женщин-должностных лиц

14:25, 26 августа 2025
В настоящее время правила пересечения границы запрещают выезд невоеннообязанным женщинам-судьям, депутатам местных советов и мужчинам-депутатам старше 60 лет – Юлия Свириденко пообещала принять решение в течение двух недель.
Юлия Свириденко озвучила сроки, в которые может быть пересмотрен вопрос о запрете на выезд для невоеннообязанных женщин-должностных лиц
Премьер-министр Юлия Свириденко во время часа вопросов к правительству в парламенте пообещала изучить вопрос о существующем в настоящее время запрете на выезд для женщин, занимающих определенные категории должностей и не подлежащих военной службе.

«Я думаю, что в течение двух недель будет решение», — отметила она.

Вопрос касался Правил пересечения государственной границы, которые содержат запрет для женщин-должностных лиц на выезд за границу, кроме служебных командировок. В частности, это касается женщин-депутатов местных советов, женщин-судей и других. Кроме того, постановлением запрещен выезд мужчин-депутатов местных советов старше 60 лет, депутатов с инвалидностью и т.д.

Напомним, что Президент Владимир Зеленский 23 января 2023 года своим указом №27/2023 ввел в действие решение СНБО о запрете выезда за границу для государственных служащих, народных депутатов, представителей правоохранительных органов, прокуроров, судей и т.д. на время действия военного положения.

«Есть принципиальное решение СНБО о выезде чиновников за границу. Это касается всех должностных лиц центральной власти, разных других уровней местной власти. Это касается правоохранителей, народных избранников, прокуроров и всех тех, кто должен работать на государство и в государстве. Хотят отдыхать сейчас – будут отдыхать вне государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-то другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся», — отметил тогда Президент.

Пункт 2-14 Правил пересечения границы также запрещает выезд, кроме командировок, руководителям структурных подразделений государственных органов и органов местного самоуправления и т.д.

В начале августа 2025 года Совет судей Украины обращался к Юлии Свириденко по поводу того, чтобы разрешить таким женщинам, которые работают в судебной системе, свободное пересечение границы.

«В публичном пространстве появилась информация о возможности выезда за границу в отпуск для забронированных мужчин, что свидетельствует о потенциальной готовности государства к более гибкому подходу в урегулировании вопросов временного выезда отдельных категорий работников.

В этом контексте особую надежду вызывает недавнее назначение Премьер-министром Украины женщины, которая, без сомнения, хорошо осознает те глубокие социальные вызовы, которые встали перед украинскими семьями в условиях войны», — говорится в обращении ССУ.

«Сотни украинских семей, в частности и семьи судей, были разделены войной на годы. Длительная невозможность увидеть собственных детей или ухаживать за тяжелобольными родственниками, даже во время ежегодного законного отпуска, вызывает не только глубокое моральное напряжение, но и ставит под сомнение реальность обеспечения права на семейную жизнь для женщин, которые добросовестно выполняют обязанности на службе государству.

Эта ситуация, к сожалению, уже имеет практические последствия для кадрового потенциала судебной системы: известны случаи, когда именно из-за невозможности на законных основаниях временно выехать за пределы Украины в отпуск, женщины-судьи вынуждены подавать заявления об отставке», — отмечено в решении РСУ.

Следовательно, сейчас женщины-судьи и женщины-госслужащие среднего звена находятся в более дискриминированном положении, чем мужчины, которые имеют бронь и соответствующие письма с разрешением на выезд за границу.

Автор: Наталя Мамченко

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Зеленский сообщил, что Кабмин обновит правила выезда за границу для мужчин 18-22 лет сегодня

Сегодня на заседании правительства будут обновлены правила пересечения государственной границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет – Президент Зеленский.

Юлия Свириденко озвучила сроки, в которые может быть пересмотрен вопрос о запрете на выезд для невоеннообязанных женщин-должностных лиц

В настоящее время правила пересечения границы запрещают выезд невоеннообязанным женщинам-судьям, депутатам местных советов и мужчинам-депутатам старше 60 лет – Юлия Свириденко пообещала принять решение в течение двух недель.

Правительство Франции под угрозой отставки – для Эммануэля Макрона ситуация критическая – Bloomberg

Главная причина конфликта — план премьера Франции по сокращению госрасходов и увеличению налогов на 44 млрд евро, а также даже отмена двух национальных праздников, что вызвало возмущение оппозиции.

Мы должны соотносить это с тем, как это скажется на обороне – Руслан Стефанчук об инициативах разрешить выезд за границу молодым мужчинам

Руслан Стефанчук оценил перспективы законопроектов о разрешении на выезд за границу мужчинам, не достигшим призывного возраста, а также об уголовной ответственности за нарушение срока пребывания за границей.

Суд указал, что игнорирование права на отказ от военной службы по религиозным убеждениям может являться нарушением международных стандартов прав человека

Апелляционный административный суд, ссылаясь на заключение Венецианской комиссии, указал, что полное игнорирование права на отказ от военной службы по соображениям совести, особенно для лиц, чьи религиозные убеждения глубоки и последовательны, может являться нарушением международных стандартов в области прав человека.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
