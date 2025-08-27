Практика судов
  1. В Украине

Женщинам-депутатам местных советов разрешили выезд за границу во время военного положения – Свириденко

14:56, 27 августа 2025
Изменения касаются депутаток всех уровней местных советов, кроме тех, кто получает зарплату за работу в органах местного самоуправления.
Женщинам-депутатам местных советов разрешили выезд за границу во время военного положения – Свириденко
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правительство приняло решение, которое дает право женщинам-депутатам местных советов, работающим на общественных началах, беспрепятственно пересекать государственную границу во время военного положения.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

«Ранее даже в законный отпуск они не могли выехать — чтобы увидеть родных или привезти помощь для наших военных. Это ограничивало волонтерскую деятельность и заставляло некоторых складывать мандат», — указала премьер.

Теперь, по ее словам, новое решение устраняет эти ограничения. Как отметила Юлия Свириденко, цель изменений — поддержать активность женщин-депутатов и дать им возможность продолжать развивать свои общины.

Изменения распространяются на депутатов всех уровней местных советов, кроме тех, кто получает заработную плату за работу в органах местного самоуправления.

Напомним, что Юлия Свириденко во время часа вопросов к правительству в парламенте пообещала изучить вопрос о существующем в настоящее время запрете на выезд для женщин, занимающих определенные категории должностей и не подлежащих военной службе.

Вопрос касался Правил пересечения государственной границы, которые содержат запрет для женщин-должностных лиц на выезд за границу, кроме служебных командировок. В частности, это касается женщин-депутатов местных советов, женщин-судей и других. Кроме того, постановлением запрещен выезд мужчин-депутатов местных советов старше 60 лет, депутатов с инвалидностью и т.д.

Напомним, что Президент Владимир Зеленский 23 января 2023 года своим указом №27/2023 ввел в действие решение СНБО о запрете выезда за границу для государственных служащих, народных депутатов, представителей правоохранительных органов, прокуроров, судей и т.д. на время действия военного положения.

«Есть принципиальное решение СНБО о выезде чиновников за границу. Это касается всех должностных лиц центральной власти, разных других уровней местной власти. Это касается правоохранителей, народных избранников, прокуроров и всех тех, кто должен работать на государство и в государстве. Хотят отдыхать сейчас – будут отдыхать вне государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-то другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся», — отметил тогда Президент.

Пункт 2-14 Правил пересечения границы также запрещает выезд, кроме командировок, руководителям структурных подразделений государственных органов и органов местного самоуправления и т.д.

В начале августа 2025 года Совет судей Украины обращался к Юлии Свириденко по поводу того, чтобы разрешить таким женщинам, которые работают в судебной системе, свободное пересечение границы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Для выезда за границу мужчинам 18-22 лет нужно будет предъявить военно-учетный документ — МВД

Без военно-учетного документа мужчин 18-22 лет не выпустят за границу, объяснили в МВД.

Выехать за границу смогут мужчины от 18 до 22 лет включительно, кроме определенных должностных лиц — опубликовано постановление

Опубликовано постановление, разрешающее выезд мужчин от 18 до 22 лет включительно, за исключением некоторых должностных лиц.

Применение наручников во время обыска правомерно, если это необходимо для безопасности участников следственных действий и предотвращения препятствий обыску — Верховный Суд

Верховный Суд объяснил, что применение наручников во время обыска было правомерным, поскольку обвиняемый является военным, имеет соответствующую подготовку и мог оказать физическое сопротивление лицам, проводившим обыск.

Верховный Суд высказался об учете состояния ограниченной вменяемости при назначении наказания

Суды предыдущих инстанций признали военнослужащего виновным и приговорили его к 12 годам лишения свободы по статье 115 УК, Верховный Суд смягчил наказание.

Депутаты предлагают отменить решающую роль иностранных экспертов в формировании украинских судебных и правоохранительных органов

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект об исключении иностранных экспертов из процесса формирования украинских судебных и правоохранительных органов, а также из управления объектами государственной собственности Украины.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Піндрак
    Олександр Піндрак
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області