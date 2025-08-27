Женщинам-депутатам местных советов разрешили выезд за границу во время военного положения – Свириденко

Изменения касаются депутаток всех уровней местных советов, кроме тех, кто получает зарплату за работу в органах местного самоуправления.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правительство приняло решение, которое дает право женщинам-депутатам местных советов, работающим на общественных началах, беспрепятственно пересекать государственную границу во время военного положения.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

«Ранее даже в законный отпуск они не могли выехать — чтобы увидеть родных или привезти помощь для наших военных. Это ограничивало волонтерскую деятельность и заставляло некоторых складывать мандат», — указала премьер.

Теперь, по ее словам, новое решение устраняет эти ограничения. Как отметила Юлия Свириденко, цель изменений — поддержать активность женщин-депутатов и дать им возможность продолжать развивать свои общины.

Изменения распространяются на депутатов всех уровней местных советов, кроме тех, кто получает заработную плату за работу в органах местного самоуправления.

Напомним, что Юлия Свириденко во время часа вопросов к правительству в парламенте пообещала изучить вопрос о существующем в настоящее время запрете на выезд для женщин, занимающих определенные категории должностей и не подлежащих военной службе.

Вопрос касался Правил пересечения государственной границы, которые содержат запрет для женщин-должностных лиц на выезд за границу, кроме служебных командировок. В частности, это касается женщин-депутатов местных советов, женщин-судей и других. Кроме того, постановлением запрещен выезд мужчин-депутатов местных советов старше 60 лет, депутатов с инвалидностью и т.д.

Напомним, что Президент Владимир Зеленский 23 января 2023 года своим указом №27/2023 ввел в действие решение СНБО о запрете выезда за границу для государственных служащих, народных депутатов, представителей правоохранительных органов, прокуроров, судей и т.д. на время действия военного положения.

«Есть принципиальное решение СНБО о выезде чиновников за границу. Это касается всех должностных лиц центральной власти, разных других уровней местной власти. Это касается правоохранителей, народных избранников, прокуроров и всех тех, кто должен работать на государство и в государстве. Хотят отдыхать сейчас – будут отдыхать вне государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-то другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся», — отметил тогда Президент.

Пункт 2-14 Правил пересечения границы также запрещает выезд, кроме командировок, руководителям структурных подразделений государственных органов и органов местного самоуправления и т.д.

В начале августа 2025 года Совет судей Украины обращался к Юлии Свириденко по поводу того, чтобы разрешить таким женщинам, которые работают в судебной системе, свободное пересечение границы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.