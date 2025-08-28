20-річний киянин створив фейковий TikTok командира ЗСУ для збору донатів

Киянину загрожує 12 років за шахрайство.

20-річний житель Києва створив у соціальній мережі TikTok фейковий акаунт, видаючи себе за командира полку ударних безпілотних авіаційних систем Збройних Сил України. Про це повідомило Головне слідче управління Національної поліції України.

Зловмисник використовував реальні відеоматеріали з військовим, щоб переконливо видавати себе за офіцера, та закликав громадян переказувати кошти нібито на потреби армії. Натомість отримані гроші шахрай витрачав на власні потреби. Наразі відомо про щонайменше двох потерпілих, які перерахували на його картку 5 тис. грн і 23,5 тис. грн відповідно.

Фігуранта виявили слідчі Головного слідчого управління Нацполіції за підтримки київських кіберполіцейських. Під час обшуків правоохоронці вилучили комп’ютер і мобільний телефон, які містять докази його злочинної діяльності.

Киянину повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

