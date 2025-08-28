20-летний киевлянин создал фейковый TikTok командира ВСУ для сбора донатов

Киевлянину грозит 12 лет за мошенничество.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

20-летний житель Киева создал в социальной сети TikTok фейковый аккаунт, выдавая себя за командира полка ударных беспилотных авиационных систем Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщило Главное следственное управление Национальной полиции Украины.

Злоумышленник использовал реальные видеоматериалы с военным, чтобы убедительно выдавать себя за офицера, и призывал граждан переводить средства якобы на нужды армии. Вместо этого полученные деньги мошенник тратил на собственные нужды. На данный момент известно о как минимум двух потерпевших, которые перечислили на его карту 5 тыс. грн и 23,5 тыс. грн соответственно.

Фигуранта обнаружили следователи Главного следственного управления Нацполиции при поддержке киевских киберполицейских. Во время обысков правоохранители изъяли компьютер и мобильный телефон, которые содержат доказательства его преступной деятельности.

Киевлянину сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в условиях военного положения). Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.