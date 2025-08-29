Практика судів
Зеленський окреслив три треки постачання зброї в межах гарантій безпеки для України

15:45, 29 серпня 2025
Президент України зазначив, що гарантії безпеки включають зброю, фінансування армії та санкції проти Росії.
Фото: ОП
Президент України Володимир Зеленський розповів про ключовий блок гарантій безпеки для України – забезпечення армії зброєю, який включає три основні треки: вітчизняне виробництво, європейське постачання та американську зброю.

«Перший трек – це наше вітчизняне виробництво, зокрема дрони та інші технології. Другий трек – європейське виробництво, яке охоплює системи протиповітряної оборони, артилерію тощо. Третій трек – американська зброя, що надходить через коридор під назвою PURL за фінансування через НАТО», – пояснив Зеленський.

Глава держави також зазначив, що гарантії безпеки включають не лише постачання зброї, а й інші важливі аспекти: фінансування Збройних Сил України, безпекові гарантії за моделлю статті 5 Статуту НАТО, а також використання санкцій і заморожених російських активів для відновлення України.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська делегація в США зосередиться на обговоренні прискорення програми PURL (Purchase of U.S. Resources and Logistics) та дипломатичного треку, зокрема координації підготовки зустрічей на рівні лідерів і питань гарантій безпеки.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
