Зеленский обозначил три направления поставок оружия в рамках гарантий безопасности для Украины

Президент Украины отметил, что гарантии безопасности включают оружие, финансирование армии и санкции против России.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ключевом блоке гарантий безопасности для Украины – обеспечении армии оружием, который включает три основных направления: отечественное производство, европейские поставки и американское оружие.

«Первый трек – это наше отечественное производство, в частности дроны и другие технологии. Второй трек – европейское производство, которое охватывает системы противовоздушной обороны, артиллерию и т.д. Третий трек – американское оружие, поступающее через коридор под названием PURL при финансировании через НАТО», – пояснил Зеленский.

Глава государства также отметил, что гарантии безопасности включают не только поставки оружия, но и другие важные аспекты: финансирование Вооруженных Сил Украины, гарантии безопасности по модели статьи 5 Устава НАТО, а также использование санкций и замороженных российских активов для восстановления Украины.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская делегация в США сосредоточится на обсуждении ускорения программы PURL (Purchase of U.S. Resources and Logistics) и дипломатического трека, в частности координации подготовки встреч на уровне лидеров и вопросов гарантий безопасности.

