Реформа старшої профільної школи потребує щонайменше 600 учнів у закладі – Оксен Лісовий

Міністр Оксен Лісовий розповів про виклики та рішення для реалізації освітньої реформи.

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що для успішного впровадження реформи старшої профільної школи освітній заклад повинен мати не менше 600 учнів. Про це він повідомив в інтерв’ю ТК «Інтер».

«Демографія на сьогодні і існуюча мережа не дозволяють якісно реалізувати підхід старшої профільної школи. Тому що оце профільне навчання, можливість формування груп за профілями, можливість розбудови індивідуального треку, індивідуальних освітніх траєкторій для дітей, потребує великої кількості вчителів і великої кількості учнів… Якщо ми говоримо в контексті імплементації реформи старшої профільної школи, то це 600 дітей в закладі освіти. Це та нижня межа, яка дозволить дійсно реалізувати ідеологію вибору», – пояснив Лісовий.

Міністр зазначив, що найбільші труднощі в процесі реформи виникатимуть у малозаселених регіонах. Для їх вирішення він запропонував кілька підходів, зокрема створення пансіонів, де учні зможуть перебувати протягом навчального тижня, повертаючись додому на вихідні.

«Пансіони треба розбудувати і багато областей уже займається цією роботою. Вони бачать велику школу або колишній заклад професійної освіти і частину, одне крило, виділяють під реконструкцію, перебудову його під можливість для проживання дітей», – розповів Лісовий.

Ще одним рішенням є організація довезення учнів до шкіл, однак міністр наголосив, що час у дорозі не повинен перевищувати 30 хвилин.

