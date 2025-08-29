Керівництво НАБУ і САП поїхало з робочим візитом у Берлін – фото

Керівник САП Олександр Клименко та очільник НАБУ Семен Кривонос поїхали з робочим візитом до Німеччини.

Делегація Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури перебуває з робочим візитом у Німеччини. Як повідомили у НАБУ, керівник САП Олександр Клименко та очільник Бюро Семен Кривонос поїхали з робочим візитом до Берліну.

У межах візиту відбулися зустрічі з Державним секретарем МЗС Німеччини доктором Бернхардом Кочем, Спеціальною уповноваженою та колишньою посолкою ФРН в Україні Анкою Фельдгузен, Державним секретарем Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Нільсом Анненом та головою Комітету у справах ЄС Бундестагу Антоном Гофройтером.

Сторони обговорили подальші кроки щодо поглиблення партнерства, посилення верховенства права, незалежності та інституційної спроможності НАБУ і САП, а також розширення міжнародної співпраці у боротьбі з корупцією та забезпечення незворотності євроінтеграційних реформ України.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що делегація Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснила робочий візит до Франції, а також провела зустріч у Брюсселі з Єврокомісаркою з питань розширення ЄС Мартою Кос.

