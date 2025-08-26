Практика судів
  1. В Україні

Керівництво НАБУ і САП перебуває з робочим візитом у Парижі – фото

16:16, 26 серпня 2025
Керівник САП Олександр Клименко та очільник НАБУ Семен Кривонос поїхали з робочим візитом до Парижа.
Керівництво НАБУ і САП перебуває з робочим візитом у Парижі – фото
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Делегація Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснює робочий візит до Франції.

Як повідомили у НАБУ, серед ключових зустрічей — переговори з міністром-делегатом з європейських справ Бенжаменом Хаддадом, радником Президента Франції з європейських питань Бертраном Бухвальтером та директором Директорату континентальної Європи Брісом Рокфейлем.

У центрі обговорень:

  • подальше зміцнення незалежності та інституційної спроможності НАБУ і САП;
  • розвиток міжнародної співпраці у сфері протидії корупції;
  • важливість суспільної довіри до результатів роботи антикорупційних органів.

Фото з робочих зустрічей оприлюдили у НАБУ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

НАБУ САП Франція

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суддя вирішив звільнитися з посади, не пропрацювавши і року – Вища рада правосуддя не стала вдаватися у деталі, чому суддя вирішив звільнитися

Ще у січні Микола Русин повідомив до ВРП про проблеми в діяльності Олевського райсуду та про неможливість ефективно здійснювати там правосуддя.

Суд вказав, що ігнорування права на відмову від військової служби через релігійні переконання може становити порушення міжнародних стандартів прав людини

Апеляційний адміністративний суд, посилаючись на висновок Венеційської комісії, вказав, що повне ігнорування права на відмову від військової служби з мотивів совісті, особливо для осіб, чиї релігійні переконання є глибокими та послідовними, може становити порушення міжнародних стандартів у сфері прав людини.

«Сподіваюся, терпіння Трампа щодо Росії вичерпається» — президент Фінляндії Александр Стубб

Раніше повідомлялося, що план європейських лідерів полягає в тому, щоб підігрувати мирним зусиллям Трампа доти, доки він не зрозуміє, що треба посилити санкції.

Зеленський повідомив, що Кабмін оновить правила виїзду за кордон для чоловіків 18-22 років сьогодні

Сьогодні на засіданні уряду буде оновлено правила перетину державного кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років – Президент Зеленський.

Юлія Свириденко озвучила строк, в який можуть переглянути питання із забороною на виїзд невійськовозобов’язаним жінкам-посадовцям

Наразі правила перетину кордону забороняють виїзд невійськовозобов’язаним жінкам-суддям, депутаткам місцевих рад і чоловікам-депутатам, старшим за 60 років – Юлія Свириденко пообіцяла рішення протягом двох тижнів.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Марія Кедик
    Марія Кедик
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Оксана Броновицька
    Оксана Броновицька
    заступник голови Деснянського районного суду міста Києва
  • Габор Собослой
    Габор Собослой
    суддя Закарпатського апеляційного суду