Керівництво НАБУ і САП перебуває з робочим візитом у Парижі – фото

Керівник САП Олександр Клименко та очільник НАБУ Семен Кривонос поїхали з робочим візитом до Парижа.

Делегація Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснює робочий візит до Франції.

Як повідомили у НАБУ, серед ключових зустрічей — переговори з міністром-делегатом з європейських справ Бенжаменом Хаддадом, радником Президента Франції з європейських питань Бертраном Бухвальтером та директором Директорату континентальної Європи Брісом Рокфейлем.

У центрі обговорень:

подальше зміцнення незалежності та інституційної спроможності НАБУ і САП;

розвиток міжнародної співпраці у сфері протидії корупції;

важливість суспільної довіри до результатів роботи антикорупційних органів.

Фото з робочих зустрічей оприлюдили у НАБУ.

