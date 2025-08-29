Руководство НАБУ и САП поехало с рабочим визитом в Берлин – фото

Руководитель САП Александр Клименко и глава НАБУ Семен Кривонос отправились с рабочим визитом в Германию.

Делегация Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры находится с рабочим визитом в Германии. Как сообщили в НАБУ, руководитель САП Александр Клименко и глава Бюро Семен Кривонос поехали с рабочим визитом в Берлин.

В рамках визита состоялись встречи с Государственным секретарем МИД Германии доктором Бернхардом Кохом, Специальной уполномоченной и бывшей послом ФРГ в Украине Анкой Фельдгузен, Государственным секретарем Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Нильсом Анненом и председателем Комитета по делам ЕС Бундестага Антоном Гофройтером.

Стороны обсудили дальнейшие шаги по углублению партнерства, укреплению верховенства права, независимости и институциональной способности НАБУ и САП, а также расширение международного сотрудничества в борьбе с коррупцией и обеспечение необратимости евроинтеграционных реформ Украины.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что делегация Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры совершила рабочий визит во Францию, а также провела встречу в Брюсселе с Еврокомиссаром по вопросам расширения ЕС Мартой Кос.

