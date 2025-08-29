У Доломітових Альпах фермери встановили турнікети — туристам доведеться платити за прохід

Фермери заявляють, що туристи шкодять лукам, де заготовляють сіно, та створюють натовпи на популярних маршрутах.

Відвідувачі популярних гірських маршрутів у Доломітових Альпах тепер мають сплачувати близько 5 доларів за вхід. Такий крок місцеві фермери запровадили на тлі різкого зростання кількості туристів, серед яких чимало інфлюенсерів. Про це повідомляє Fox News.

Турнікети встановили на початку липня на території, що проходить через приватні землі у Валь-Гардена, Сечеда. «Турнікети працюють», — підтвердив Карло Занелла, президент Альпійського клубу Альто-Адідже.

За його словами, фермери стикаються з серйозною проблемою: відпочивальники влаштовують пікніки на луках, пошкоджуючи траву, яку господарям потрібно заготовляти на сіно.

Доломітовий гірськолижний регіон Dolomiti Superski, що охоплює понад 12 долин, лише у зимовий сезон 2024 року відвідали близько 4 мільйонів туристів. На додачу, офіційний туристичний портал провінції Беллуно повідомляє, що кількість приїздів у 2023 році зросла на 11% у порівнянні з 2019-м.

Занелла різко висловився проти інфлюенсерів: «Вони часто показують гори не такими, якими вони є насправді, і прагнуть лише заробити на рекламі». У соцмережах регулярно з’являються фото з Доломітів, де видно довгі черги з тисяч туристів.

Влада провінції вже обговорює, як регулювати туристичні потоки, але конкретних рішень поки немає. На думку Занелли, зменшити тиск на популярні маршрути можна, якщо привертати увагу до інших, не менш мальовничих місць регіону.

