В Україні 17 грудня відзначають День працівника державної виконавчої служби

09:53, 17 грудня 2025
17 грудня в Україні відзначають День працівника державної виконавчої служби. Цьогоріч минає 27 років із дня ухвалення Закону України «Про державну виконавчу службу».

Як повідомляють у Міністерстві юстиції, нині в системі Державної виконавчої служби працює 3071 співробітник. Мережа ДВС охоплює 457 офісів по всій країні.

Державна виконавча служба забезпечує повний цикл виконавчого провадження — від відкриття справи до фактичного виконання судового рішення. Йдеться про щоденну складну та відповідальну роботу, яка має ключове значення для реального функціонування правосуддя та зміцнення держави.

У Міністерстві юстиції наголошують, що саме завдяки діяльності ДВС судові рішення набувають практичного значення. Державні та приватні виконавці здійснюють стягнення боргів, конфіскацію майна та інші дії, що впливають на економічну стабільність і соціальну справедливість.

