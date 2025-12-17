В Украине 17 декабря отмечают День работника государственной исполнительной службы

На сегодняшний день в системе Государственной исполнительной службы работает 3071 сотрудник.

17 декабря в Украине отмечают День работника государственной исполнительной службы. В этом году исполняется 27 лет со дня принятия Закона Украины «О государственной исполнительной службе».

Как сообщают в Министерстве юстиции, на сегодняшний день в системе Государственной исполнительной службы работает 3071 сотрудник. Сеть ГИС охватывает 457 офисов по всей стране.

Государственная исполнительная служба обеспечивает полный цикл исполнительного производства — от открытия дела до фактического исполнения судебного решения. Речь идет о ежедневной сложной и ответственной работе, которая имеет ключевое значение для реального функционирования правосудия и укрепления государства.

В Министерстве юстиции подчеркивают, что именно благодаря деятельности ГИС судебные решения приобретают практическое значение. Государственные и частные исполнители осуществляют взыскание долгов, конфискацию имущества и другие действия, влияющие на экономическую стабильность и социальную справедливость.

