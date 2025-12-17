  1. Общество

В Украине 17 декабря отмечают День работника государственной исполнительной службы

09:53, 17 декабря 2025
На сегодняшний день в системе Государственной исполнительной службы работает 3071 сотрудник.
В Украине 17 декабря отмечают День работника государственной исполнительной службы
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

17 декабря в Украине отмечают День работника государственной исполнительной службы. В этом году исполняется 27 лет со дня принятия Закона Украины «О государственной исполнительной службе».

Как сообщают в Министерстве юстиции, на сегодняшний день в системе Государственной исполнительной службы работает 3071 сотрудник. Сеть ГИС охватывает 457 офисов по всей стране.

Государственная исполнительная служба обеспечивает полный цикл исполнительного производства — от открытия дела до фактического исполнения судебного решения. Речь идет о ежедневной сложной и ответственной работе, которая имеет ключевое значение для реального функционирования правосудия и укрепления государства.

В Министерстве юстиции подчеркивают, что именно благодаря деятельности ГИС судебные решения приобретают практическое значение. Государственные и частные исполнители осуществляют взыскание долгов, конфискацию имущества и другие действия, влияющие на экономическую стабильность и социальную справедливость.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

частный исполнитель минюст госисполнитель какой сегодня праздник свято

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Временная следственная комиссия Верховной Рады обнародовала проект отчета, в котором раскритиковала работу НАЗК

Временная следственная комиссия Верховной Рады заявляет о системной неэффективности НАЗК: проверки деклараций и мониторинг образа жизни правоохранителей и судей носят формальный характер и не соответствуют реальным коррупционным рискам.

Солдат отказался нести боевое дежурство на Купянском направлении и получил служебное ограничение вместо тюрьмы

Обвиняемый вместо тюремного срока будет платить 20% дохода государству.

Форс-мажор во время войны: Верховный Суд пересмотрел подход к начислению валютной пени

Военное положение и уничтожение документов не спасли налогоплательщика от штрафных санкций.

Мужчина получил бронирование после повестки – дело об уклонении от призыва вернули на новое рассмотрение

Апелляционный суд удовлетворил жалобу прокурора и отменил решение Погребищенского районного суда, которым ранее обвиняемого освободили от уголовной ответственности.

В Киеве майор полиции угнал автомобиль, но получил условное наказание – решение суда

Суд признал соглашение о признании виновности законным и назначил наказание без реального лишения свободы.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]