17 грудня – яке сьогодні свято та головні події

У середу, 17 грудня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

17 грудня відзначають День працівника державної виконавчої служби в Україні. Цей день встановлено, щоб вшанувати людей, які забезпечують виконання судових рішень, рішень інших органів та захист прав громадян і держави. Працівники виконавчої служби займаються примусовим виконанням судових рішень, стягненням боргів, захистом законних інтересів громадян та організацій, а також контролем за дотриманням правил виконавчого процесу. Свято підкреслює важливість їхньої роботи для забезпечення правопорядку, справедливості та ефективного функціонування правової системи України. Зазвичай цього дня проводять урочисті заходи, нагородження кращих працівників та тематичні зустрічі.

А ще 17 грудня День братів Райтів. Був створений в США на честь Орвіла та Вілбура Райтів — піонерів авіації, які здійснили перший успішний керований політ на літаку з мотором 1903 року. Цього дня вшановують їхній внесок у розвиток авіації та технічного прогресу. Свято нагадує про сміливість, винахідливість і наполегливість, завдяки яким людство змогло підкорити небо.

Яке сьогодні церковне свято

17 грудня в церковному календарі День пам’яті пророка Даниїла та трьох отроків: Ананії, Азарії та Мисаїла. Даниїл і його друзі жили у VI столітті до н.е. під час Вавилонського полону. Вони залишилися вірними Богові, відмовившись поклонятися ідолам, за що були піддані суворим випробуванням: Даниїл потрапив у львину яму, а троє отроків були кинути до охопленої полум’ям печі. Бог захистив їх, і вони залишилися неушкодженими.

Календар важливих подій за 17 грудня

1538 рік — Папа Римський Павло III відлучає від Церкви англійського короля Генріха VIII;

1777 рік — Франція визнає незалежність британських колоній в Північній Америці (майбутніх Сполучених Штатів Америки);

1790 рік — у Мексиці знаходять камінь із календарем ацтеків;

1885 рік — французький уряд оголошує про встановлення свого протекторату над Мадагаскаром, колонізація якого почалась у XVII столітті;

1895 рік — у США отримали патент на машину для виробництва шпагату;

1897 рік — на Харківському паровозобудівному заводі будують перший український паровоз;

1903 рік — Орвілл Райт здійснює перший у світі політ на літаку, важчому за повітря, сконструйованому ним разом зі своїм братом Вілбером;

1917 рік — розпочинає роботу Всеукраїнський з'їзд робітничих, солдатських і селянських депутатів, який підтримав Українську Центральну Раду;

1920 рік — летовище Схіпхол в Амстердамі починають використовувати для прийому літаків цивільної авіації (нині — головний аеропорт Голландії);

1957 рік — США проводять перше успішне випробування міжконтинентальної балістичної ракети «Атлас»;

1962 рік — відбувається перший виступ Beatles на телебаченні — на каналі Granada TV;

1984 рік — Генеральна Асамблея ООН ухвалює резолюцію «Про неприпустимість політики державного тероризму та будь-яких дій держав, які спрямовані на підрив суспільно-політичного устрою в інших суверенних державах»;

1986 рік — у Кембриджському шпиталі вперше в історії медицини здійснюють одночасну пересадку серця, печінки та легенів;

1992 рік — у Вашингтоні, Оттаві та Мехіко підписують Угоду про Північноамериканську зону вільної торгівлі — (NAFTA);

1998 рік — США і Велика Британія завдає авіаційні удари по Іраку під приводом відмови того співпрацювати зі спеціальною комісією ООН з питання контролю над іракським озброєнням;

2010 рік — Європейський Союз офіційно схвалює заявку Чорногорії про вступ до Європейського Союзу.

