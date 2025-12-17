17 декабря – какой сегодня праздник и главные события

17 декабря отмечают День работника государственной исполнительной службы в Украине.

Фото: iStock

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В среду, 17 декабря, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

17 декабря отмечают День работника государственной исполнительной службы в Украине. Этот день установлен, чтобы отметить людей, обеспечивающих исполнение судебных решений, решений других органов и защиту прав граждан и государства. Работники исполнительной службы занимаются принудительным исполнением судебных решений, взысканием долгов, защитой законных интересов граждан и организаций, а также контролем соблюдения правил исполнительного процесса. Праздник подчеркивает важность их работы по обеспечению правопорядка, справедливости и эффективного функционирования правовой системы Украины. Обычно в этот день проводятся торжественные мероприятия, награждения лучших работников и тематические встречи.

А еще 17 декабря День братьев Райт. Был создан в США в честь Орвила и Уилбура Райта — пионеров авиации, совершивших первый успешный управляемый полет на самолете с мотором 1903 года. В этот день чествуют их вклад в развитие авиации и технического прогресса. Праздник напоминает о смелости, изобретательности и настойчивости, благодаря которым человечество смогло покорить небо.

Какой сегодня церковный праздник

17 декабря в церковном календаре День памяти пророка Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила. Даниил и его друзья жили в VI веке до н. во время Вавилонского плена. Они остались верны Богу, отказавшись поклоняться идолам, за что были подвергнуты суровым испытаниям: Даниил попал во львину яму, а трое отроков были бросить в горящую печь. Бог защитил их, и они остались невредимыми.

Календарь важных событий за 17 декабря

1538 год — Папа Римский Павел III отлучает от Церкви английского короля Генриха VIII;

1777 год — Франция признает независимость британских колоний в Северной Америке (будущих Соединенных Штатов Америки);

1790 год — в Мексике находят камень с календарем ацтеков;

1885 год — французское правительство объявляет об установлении своего протектората над Мадагаскаром, колонизация которого началась в XVII веке;

1895 год — в США получили патент на машину для производства шпагата;

1897 год — на Харьковском паровозостроительном заводе строят первый украинский паровоз;

1903 год — Орвилл Райт совершает первый в мире полет на самолете, тяжелее воздуха, сконструированном им вместе со своим братом Уилбером;

1917 год — начинает работу Всеукраинский съезд рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, поддержавший Украинский Центральный Совет;

1920 год — аэродром Схипхол в Амстердаме начинают использовать для приема самолетов гражданской авиации (ныне — главный аэропорт Голландии);

1957 год — США проводят первое успешное испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Атлас";

1962 год — происходит первое выступление Beatles на телевидении – на канале Granada TV;

1984 год — Генеральная Ассамблея ООН принимает резолюцию "О недопустимости политики государственного терроризма и любых действий государств, направленных на подрыв общественно-политического устройства в других суверенных государствах";

1986 год — в Кембриджском госпитале впервые в истории медицины осуществляют одновременную пересадку сердца, печени и легких;

1992 год — в Вашингтоне, Оттаве и Мехико подписывают Соглашение о Североамериканской зоне свободной торговли – (NAFTA);

1998 год — США и Великобритания наносит авиационные удары по Ираку под предлогом отказа сотрудничать со специальной комиссией ООН по контролю над иракским вооружением;

2010 год — Европейский Союз официально одобряет заявку Черногории о вступлении в Европейский Союз.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.